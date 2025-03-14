14 марта 2025 15:05 Магия стоп. Запрет гадалок и астрологов в России — плюсы и минусы Психолог Колупаева: грамотный психолог даже эзотерику использует во благо 0 0 0 Фото: Carlos Santiago/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Общество

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Депутаты вновь призвали запретить, на этот раз — рекламу ворожбы и прочих эзотерических практик. Некоторые даже требуют объявить вне закона астрологов. Однако психологи уверены, что это не лучшее решение. Почему — читайте в материале 360.ru.

Запрет астрологии в России Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила законом запретить рекламу биоэнергетических терапевтов, космоэнергетов, ведьм, магов, рунологов, тарологов, астрологов и алхимиков, а также других представителей эзотерических практик. Инициатива нашла отклик, появились предложения расширить законопроект. Так, депутат Виталий Милонов заявил, что астрология в России должна считаться преступлением. Сами же астрологи, по мнению народного избранника, — мошенники и преступники либо люди с психическими отклонениями, которых нужно принудительно лечить. Отметим, что с февраля 2007 года и до сих пор (18 лет!) на общероссийском телеканале идет «Битва экстрасенсов». Закрыть ее если и предлагали, то никто не решился, в том числе депутаты. Какие-то сверхъестественные силы помогают?

Фото: photo2000 / www.globallookpress.com

Тьма Средневековья Сегодня в России орудуют полтора миллиона мошенников разных мастей, жуликов появляется все больше и больше. Их жертвами стали уже несколько миллионов россиян, которые каждый год теряют несколько триллионов рублей, рассказал 360.ru общественный деятель Андрей Ковалев.

Полиция не сможет справиться с ростом мошенничества. Срочно нужно создавать специализированное управление по борьбе с мошенниками численностью в 10 тысяч человек — и в составе МВД, и в составе ФСБ, другого варианта просто нет. Андрей Ковалев

Общественник убежден, что пришла пора вносить изменения в законодательство и полностью запрещать инфоцыганские курсы, пирамиды и MLM-конторы (сетевой маркетинг), астрологов, знахарей, колдунов, тарологов и так далее. Ведь пока они пользуются своего рода правовым вакуумом. «Кстати, хочу напомнить, что за каждой такой мошеннической структурой стоит тоталитарная деструктивная секта. Показательный случай — ведьма Алена Полынь, которая умудрилась даже незаконно построить огромный храм Сатаны», — добавил Ковалев.

Интересно Лидера оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» и главу Международного университета магии и колдовства в Ивантеевке Алену Полынь (в миру — Елена Суликова) арестовали летом 2024 года по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих. По версии следствия, она продавала и распространяла экстремистскую литературу с призывами к насилию в отношении представителей Русской православной церкви. Лидера оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» и главу Международного университета магии и колдовства в Ивантеевке Алену Полынь (в миру — Елена Суликова) арестовали летом 2024 года по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих. По версии следствия, она продавала и распространяла экстремистскую литературу с призывами к насилию в отношении представителей Русской православной церкви.

Средневековая тьма накрывает Россию, констатировал Ковалев. Продажи карт Таро выросли в десятки тысяч раз. Некоторые бизнесмены и политики в своей работе прибегают к услугам астрологов, тарологов, не стесняются использовать их при приеме на работу новых сотрудников. Хотя для соискателей это явный сигнал уходить подальше из такой конторы.

Фото: Michael Matthey / www.globallookpress.com

Магия как инструмент психолога Запретить магию — странное решение, заявила, в свою очередь, практикующий психолог Алла Колупаева. В свое время сухой закон ни в США, ни в СССР, ни в других странах, где его вводили, не помешал людям пить. Просто все ушло в тень и через какое-то вернулось на круги своя.

Скорее всего, нужно это дело возглавить — поставить под должный контроль, потому что развелось слишком много шарлатанов. Люди так устроены, что хотят простых решений. Создается впечатление, что эзотерические науки способны это дать. Алла Колупаева

Адекватный человек, несколько раз убедившись в том, что магия не работает, а стоит довольно дорого, начнет сам искать другое решение. Психолог заверила, что люди, как правило, в состоянии решить ту или иную задачу. «Шарлатаны могут действительно навредить — например, отсрочить время для принятия решения. Есть много случаев, когда, люди надеялись на выздоровление и ходили по разным непонятным товарищам, которые обещали помочь. Взять того же человека, который якобы мертвых воскрешал, — народ к нему шел!» — напомнила Колупаева.

Интересно Когда в Росси запретили упоминать пиво в рекламе, люди быстро доказали, насколько велик и могуч русский язык по части синонимов. Напиток тут же стали называть «хмельным», «пенным», «солодовым», «жидким хлебом» и так далее. А то и просто писали: «Здесь могла бы быть реклама нашего свежего и недорогого пива, но это запрещено законом». Когда в Росси запретили упоминать пиво в рекламе, люди быстро доказали, насколько велик и могуч русский язык по части синонимов. Напиток тут же стали называть «хмельным», «пенным», «солодовым», «жидким хлебом» и так далее. А то и просто писали: «Здесь могла бы быть реклама нашего свежего и недорогого пива, но это запрещено законом».

Психолог подчеркнула: необходимо не запрещать, а объяснять. Запрет — как раз самое простое, но едва ли эффективное решение. А чтобы убедить человека, что помочь ему можно без привлечения магии, придется приложить много сил. Впрочем, грамотный психолог может даже эзотерику использовать во благо. «Допустим, приходит человек к психологу и тот говорит: „Да, я верю, что мы живем не один раз, что мы пришли на Землю не просто так“. То есть мы улавливаем его систему координат, что позволяет нам именно с этой стороны подойти и помочь», — пояснила Колупаева.

Фото: Britta Pedersen / www.globallookpress.com

Можно помогать, используя веру человека, пусть она и не укладывается в каноны определенных общепризнанных конфессий. Позитивные предсказания действительно творят чудеса, когда люди в них верят. Например, тот, кому заявили, что в прошлой жизни он был Наполеоном, сможет победить страхи и неуверенность. К тому же любую веру нельзя запретить. Даже во времена воинственного атеизма люди тайком бегали в храмы, прятали дома иконы, крестили детей, напомнила психолог. Запретят — будут, как раньше, искать сельскую бабку, она нашепчет и поможет. Все зависит от того, во что и как мы верим, резюмировала Колупаева.

Фото: Stocktake / www.globallookpress.com

Почему люди верят в эзотерику Подсказка и совет со стороны эзотерического мира перекладывает ответственность за жизнь на таролога. Вроде бы повернуть налево или направо — это не твое решение, так карты показали, объяснила семейный и бизнес-психолог Ольга Буянова. «Люди всегда были такими. Они не пойдут к психологу решать какой-то вопрос, поскольку не считают, что он серьезный. Если пойдут к психологу — значит, больные. А вот к тарологу или колдунье — это просто поговорить, понарошку, несерьезно», — уточнила Буянова.

Таро, гадательные и метафорические карты, руны и прочее дают некую определенность человеку. Сегодня многие ощущают кризис, особенно те, кто подвластен импульсам, а значит, ищут поддержки и опоры.

Наверное, людям иногда нужна подсказка, совет. Может быть, им больше не к кому обратиться, или их не понимают, или они никому не нужны. Всевозможные гадалки дают опору. Мы можем верить или не верить в это, но для чего запрещать? Ольга Буянова

Эксперт согласилась, что после официального запрета шаманы и гадалки просто уйдут в теневой бизнес. Россияне станут ходить к бабушкам-ведуньям, дедушкам-колдунам, лечиться у самозванных костоправов. Так было и так будет всегда.

Фото: Куклы Вуду в ассортименте, Новый Орлеан. Steve Parry / www.globallookpress.com

Реплика в сторону Когда-то в советском журнале «Крокодил» была рубрика, в которой рассказывали о всяких зарубежных странностях. Например, носки с принтом обуви на них (да, это было еще в прошлом веке!) или наряд Супермена с биркой-дисклеймером: «Костюм не дает умения летать!» В общем, смешные глупости незнакомого мира. Но — «Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!» Прошло не так много времени, и в России тоже появились люди, которым требуются предупреждения, что лед — скользкий, карусель — вращается, а горячим кофе можно обжечься. То, что казалось очевидным еще пару десятков лет назад, теперь нуждается в пояснениях.

Трудно понять, как люди, которые осилили среднюю школу, а иногда и высшее учебное заведение, могут на полном серьезе утверждать, что земля плоская. Или верить, что если повторять особые слова, дышать анусом, то богатство, удачное замужество, крутая работа (нужное подчеркнуть) свалятся прямо с неба.

Может, пора, наконец, вернуть людям ответственность за их собственную жизнь, здоровье и кошелек? Хватит требовать от суперменского костюма способности летать. Упали, ударились? Этому учат на физике в седьмом классе. Прогуливали — сами виноваты.

Добровольно пошли к гадалке и отдали все сбережения? Плачьте, горюйте, но не отвлекайте правоохранительные органы — ведь сами решились на этот шаг, с себя и спрашивайте. Поверили, что лично глава Центробанка звонит и хочет спасти ваши денежки? Развивайте критическое мышление. Глядишь, так безо всяких новых законов жить станет лучше. Люди действительно не любят ответственности, и, когда не на кого будет свалить свою глупость, они стремительно поумнеют. Ну хоть немного. Хоть некоторые.