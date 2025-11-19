Сегодня 14:27 Запах смерти. Почему животные гибнут от ароматических свечек? Терапевт Кондрахин: домашние ароматизаторы могут навредить животным 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Общество

Врачи

Собаки

Животные

Наука

Квартиры

Кошки

В Магнитогорске ароматические свечи стали причиной гибели домашней кошки и болезни собаки, живших в одной квартире: у животных выявили поражение печени. Действительно ли привычный предмет интерьера, добавляющий уюта, так опасен для питомцев, разобрался 360.ru.

Что приятно человеку, для животного — раздражитель Кандидат медицинских наук ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с 360.ru рассказал, что ароматизаторы воздуха, парфюмерия, освежители и вейпы, запахи которых приятны для человека, могут быть сильными раздражителями для домашних питомцев. «Человек духами побрызгался — на кошку это упало. <…> Лапки облизала — получила аллергическую реакцию, кашель, массу неприятных вещей», — отметил он. Однако концентрация вредных веществ в ароматических маслах довольно низкая, поэтому вероятность поражения печени у животного относительно небольшая, заметил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Что могло убить кошку в Магнитогорске? По словам Шелякова, погибшая кошка изначально могла страдать от заболевания печени. Вероятно, симптомы обострились из-за внешних раздражителей, в том числе ароматизатора в свечах. «Печень — достаточно емкий орган. <…> Имеет высокие регенеративные свойства, быстро обновляется, имеет высокую биологическую емкость. Предположить, что там канцерогены, токсические вещества, находящиеся в диффузорах, — их концентрации явно не хватит, чтобы сгубить печень», — сказал он. Также ветеринар отметил, что на животных может негативно повлиять пар от вейпа. Он приводит к аллергическим и бронхолегочным проблемам. Особой опасности подвержены питомцы, которые всегда находятся дома и не выходят на улицу.

Фото: РИА «Новости»

Химия вредит не только животным Терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин заявил, что, прежде чем во всем винить ароматизированные свечи, нужно установить истинную причину гибели животного. При этом регулярное использование химии вредно для людей в том числе, не говоря о животных. По его словам, искусственные ароматы в свечках и освежителях — летучие вещества, которые испаряются в помещении методом диффузии. Рассеиваются в большом помещении. «Там, насколько я помню, концентрацию этих веществ контролируют специальными палочками. И количество палочек — это то количество вещества, которое распространится в воздухе. Для человека это может быть нормально, а для животных способно действительно вылиться в такие последствия», — сказал он. При этом все бытовые и химические средства перед продажей проверяют на летальность, объяснил Кондрахин. На рынок попадают только те, которые безопасны для человека. Однако проверка не дает гарантии безопасности для домашних питомцев.