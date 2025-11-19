Кошка умерла из-за аромадиффузора в Магнитогорске
В Челябинской области кошка умерла из-за стоявшего в квартире аромадиффузора. Об этом хозяйка питомца рассказала Ura.ru.
По ее словам, ароматические средства стояли в квартире в течении года. Масла долгое время оседали на шерсти животного. Кошка проглатывала их, когда вылизывалась.
Анализы крови питомца показали тяжелое поражение печени. Экстренное лечение и капельницы не помогли снизить показатели, превысившие норму в 10 раз.
«На четвертый день кошка полностью перестала двигаться, ей диагностировали печеночную кому», — рассказала она.
Ароматические масла навредили и другому ее питомцу. Женщина обратилась к ветеринарам, заметив постоянный кашель у шпица.
