Сегодня 15:29 Шопинг-план на октябрь. Чем закупаться к Новому году уже сейчас Эксперт рынка Анфиногенов об алкоголе — он вряд ли подорожает к Новому году 0 0 0 Фото: Victor Lisitsyn / www.globallookpress.com Эксклюзив

Секрет идеального Нового года спрятан не в гирляндах, а в холодильнике. Правильно собранная новогодняя корзина — это не просто покупка продуктов, а стратегический план, который спасет праздник от кухонного аврала, а кошелек — от опустошения. Некоторые советуют закупаться уже в конце октября. Что входит в новогодний продуктовый набор, стоит ли идти по магазинам настолько заранее и что будет с ценами перед праздниками, выяснил 360.ru.

Из каких продуктов состоит новогодняя корзина Обычно на Новый год готовят оливье, мимозу, селедку под шубой, запеченную курицу или утку, рассказал 360.ru независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов. Усредненная новогодняя продуктовая корзина будет выглядеть следующим образом: Картофель;

Морковь;

Свекла;

Куриные яйца;

Сыр;

Консервированный зеленый горошек;

Репчатый лук;

Докторская колбаса;

Маринованные или соленые огурцы;

Свежие огурцы;

Майонез;

Рыбные консервы или рыба;

Мясо или рыба для горячего блюда (в том числе птица);

Селедка;

Фрукты (яблоки, мандарины, ананас, груши, виноград и другие);

Красная икра;

Сливочное масло;

Хлеб;

Сладости (шоколадные конфеты, шоколад, торт, печенье);

Сладкие напитки (газированные, соки, компоты).

Фото: Alexander Legky, / www.globallookpress.com

Что можно покупать к Новому году в октябре Не секрет, что перед Новым годом все продукты дорожают, иногда в разы. По этой причине некоторые закупаются к празднику уже сейчас. Анфиногенов отметил, что в конце октября можно приобрести замороженную птицу, которая будет дожидаться Нового года в морозилке, консервы, например, зеленый горошек, грибы, оливки, маслины или кукурузу. «Не вижу смысла покупать сейчас овощи, яйца — рановато», — отметил эксперт. Что еще можно взять в октябре: Огурцы — соленые или маринованные;

Заправки для салатов — майонез, соевый соус, бальзамический или винный уксус, песто;

Рыбные консервы;

Красная икра;

Шоколадные конфеты;

Сухофрукты;

Орехи;

Компоненты для десертов — сгущенка, мед, джемы, шоколадная паста, мука для выпечки, шоколад;

Растительное масло;

Крупы для салатов или гарниров — гречка, рис;

Сладкие напитки — газировки, соки, компоты.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Почему продукты дорожают перед Новым годом Анфиногенов уточнил, что, возможно, есть смысл подождать с покупками перед новогодними праздниками. Дело в том, что в сентябре в розничных магазинах традиционно поднимают цены.

Это делают искусственно, чтобы „уронить“ их в акции в середине ноября по конец декабря. Тем самым увеличивают трафик, средний чек. Так делают финансовый запас перед январским провалом, когда продуктовый рынок находится в самой низшей точке годового цикла. Александр Афиногенов

Таким образом, в октябре цены могут быть даже выше, чем в ноябре или декабре. Продукты точно будут, их хватит на всех, а самые низкие цены ждут покупателей в последнюю неделю декабря, когда в розничных магазинах организуют акции. Однако нужно учитывать, что это время всегда сопровождают гигантские очереди на кассах.

Фото: Открытие юбилейного магазина «Пятерочка» в Люберцах / Медиасток.рф

На сколько подорожает алкоголь перед Новым годом 2026 В этом году в России начал действовать новый норматив на минимальные розничные цены. Его прописали на три года — с 2025 по 2027 годы. В следующем году акциз на алкоголь повысится, соответственно, вырастет и минимальная розничная стоимость. «Так что в 2025-м и розница, и производители постараются распродать продукцию по максимуму, потому что неизвестно, как будет развиваться рынок в 2026-м. Многое дорожает, появился НДС в 22%, сам акциз. Поэтому участники рынка попытаются создать финансовую подушку безопасности», — объяснил Анфиногенов.

Как правило, на Новый год люди в России покупают полусладкое шампанское, сухие и полусладкие вина, среди которых много крымских, занявших 60% винного рынка, водку и настойки.

По этой причине стоимость продукции среднего ценового сегмента не будут поднимать, заверил эксперт. Возможно, рост цен будет заметен на остатках импортного алкоголя.

Фото: Victor Lisitsin/Russian Look / www.globallookpress.com

Анфиногенов подытожил: алкоголь вряд ли сильно подорожает в конце 2025 года. «У нас почему-то подняли цены на селедку на 28%, хотя она никогда не была деликатесом. Со спиртным все будет хорошо», — успокоил эксперт. Покупать алкоголь впрок — плохая идея, рассказал 360.ru председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. По его словам, спиртное обычно выпивают еще до наступления праздников. Кроме того, алкоголь в стекле не может хранится бесконечно из-за расщелачивающего действия спирта.