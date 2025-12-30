Новые правила для бизнеса, самозанятых и многодетных. Какие законы появятся в январе 2026 года
В начале каждого года в России традиционно вступают в силу принятые ранее новые законы. Так и 2026-й не станет исключением. Кому вернут часть подоходного налога, на сколько повысят НДС, каким образом самозанятые смогут получать больничные и что еще ждет граждан — в материале 360.ru.
Возврат части подоходного налога
Родители в многодетных семьях смогут вернуть 7% от уплаченного ими ранее подоходного налога. То есть они заплатят налог с трудовой деятельности по ставке 6%.
Многодетной семьей в России считается та, в которой воспитывают двух или более детей младше 18 лет или до 23 лет в случае дневного обучения.
Чтобы получить льготу, родителям следует быть трудоустроенными, платить НДФЛ, а суммарный доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на человека.
Помощь получат порядка четырех миллионов семей.
Повышение НДС
Ставку налога на добавленную стоимость повысят с 20 до 22%. Ее применяют к товарам, работам, услугам и имущественным правам.
Однако базовая ставка для социально значимых продуктов сохранится на уровне 10%. Речь о продуктах питания, лекарствах, товарах для детей и других.
Больничные самозанятым
В следующем году начнется эксперимент по социальному страхованию самозанятых. Благодаря этому работники, которые платят налоги по соответствующей системе, смогут брать вынужденный перерыв по болезни. Им его оплатит государство.
Участникам программы придется вносить ежемесячные платежи: 1344 или 1920 рублей. Право на получение пособия по временной нетрудоспособности возникнет спустя полгода непрерывной уплаты таких взносов.
Сумма ежемесячного пособия будет зависеть от страхового стажа, размера взносов и периода их непрерывной уплаты. Максимально самозанятый сможет получать 50 тысяч рублей в месяц.
Поучаствовать в программе могут не только самозанятые, но и ИП, подав соответствующее заявление в местном отделении Соцфонда или через приложение «Мой налог». Сделать это следует до 30 сентября 2027 года, так как эксперимент продлится до 31 декабря 2028-го.
Водительские удостоверения
Автоматическое продление водительских удостоверений в новом году отменится. Теперь срок тех прав, которые заканчиваются после 1 января, придется самостоятельно увеличивать.
Ранее автоматическое продление на три года было доступно для водителей, чьи удостоверения истекали в период с 2022 года до конца 2025-го. Меру ввели из-за пандемии и локдауна.
Круглогодичный призыв в армию
Призывать граждан из запаса теперь будут в период с 1 января по 31 декабря. Их смогут вызывать на медосвидетельствование и заседания призывной комиссии.
Граждан начнут направлять к месту службы с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Ранее призыв был два раза в год.
Новые лимиты по упрощенной системе налогообложения
Лимит доходов для участников упрощенной системы налогообложения без НДС снизят с 60 миллионов до 20. То же самое коснется лиц, работающих с применением патента, — лимит дохода сократили также до 20 миллионов рублей.
Кроме того, меняют пороги для перехода на упрощенку:
- За девять месяцев бизнес должен принести доход 367,875 миллиона рублей вместо 337,5 миллиона;
- Лимит доходов для применения УСН в 2026 году увеличится с 450 миллионов до 490,5 миллиона;
- Лимит стоимости основных средств для применения УСН в 2026 году вырастет с 200 до 218 миллионов рублей.
Другие критерии, в том числе показатели численности работников, останутся без изменений.
Также увеличились специальные ставки НДС на упрощенке:
- НДС по ставке 5% можно платить при годовой выручке от 20 миллионов до 272,5 миллиона;
- НДС по ставке 7% можно платить при годовой выручке от 272,5 миллиона до 490,5.
Освобождение от налога получат только те предприниматели, доход которых в год не превысил 20 миллионов рублей в 2026-м, до 15 миллионов — в 2027-м, до 10 миллионов — с 2028 года.
Другие нововведения, которые вступят в силу в 2026 году
- Заявление о возврате излишне уплаченной госпошлины можно будет подавать через портал госуслуг в любых ситуациях. Это правило коснется региональных услуг и порталов с интеграцией ЕСИА. Ранее подать такое заявление можно было только для юридически значимого действия;
- Возможность потребовать кредитные каникулы продлили для мобилизованных на 2026 год. Правом могут воспользоваться физлица и ИП;
- Выписки из реестра транспортных средств через портал госуслуг стали платными. Чтобы получить сокращенную версию документа, придется заплатить 200 рублей, бумажную — 400 рублей, бумажную расширенную — 100 рублей, бумажную по владельцу — 400 рублей плюс 20 за страницу с шестой включительно. Если требуется электронная версия по владельцу или расширенный вариант документа, ее можно будет скачать бесплатно;
- МРОТ повысили до 27 093 рублей;
- Стоимость одного пенсионного коэффициента, или балла, вырастет до 156,76 рубля. Фиксированная часть пенсии по старости составит 9584,69 рубля;
- Все социальные пособия для многодетных семей проиндексируют на уровень инфляции;
- С 1 февраля будет действовать двухэтапная индексация страховых пенсий. В 2026 году ее проведут дважды — 1 февраля и 1 апреля;
- С 1 марта справка по инвалидности станет электронной;
- С 1 марта автомобили такси должны быть собраны или иметь достаточную локализацию — минимум 3,2 тысячи баллов.