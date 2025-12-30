Новые правила для бизнеса, самозанятых и многодетных. Какие законы появятся в январе 2026 года

Родители в многодетных семьях смогут вернуть 7% от уплаченного ими ранее подоходного налога. То есть они заплатят налог с трудовой деятельности по ставке 6%.

Многодетной семьей в России считается та, в которой воспитывают двух или более детей младше 18 лет или до 23 лет в случае дневного обучения.

Чтобы получить льготу, родителям следует быть трудоустроенными, платить НДФЛ, а суммарный доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на человека.

Помощь получат порядка четырех миллионов семей.