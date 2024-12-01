Биометрия для мигрантов и списание долгов. Законы с 1 декабря

С 1 декабря 2024 года вступят в силу поправки в закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам». Просроченные кредиты мобилизованных, срочников и других граждан, которые впоследствии заключили контракт с ВС России, спишут.

Обратиться о списании задолженности можно, если ее сумма не превышает 10 миллионов рублей, а также:

исполнительное производство возбудили до 1 декабря 2024 года;

судебный акт о взыскании имущества вступил в силу до 1 декабря этого года.

Более того, изменились правила о кредитных каникулах для контрактников и мобилизованных. Если военнообязанный обратится в банк до 31 декабря 2024 года, то кредитор обязан будет дать ему отсрочку по уплате долга на 30 дней больше. Ранее льготный период не превышал 180 дней.