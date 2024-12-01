Биометрия для мигрантов и списание долгов. Законы с 1 декабря
В декабре 2024 году произойдут изменения в некоторых сферах жизни россиян. Какие законы вступят в силу с первого месяца зимы, выяснил 360.ru.
Списанные долги
С 1 декабря 2024 года вступят в силу поправки в закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам». Просроченные кредиты мобилизованных, срочников и других граждан, которые впоследствии заключили контракт с ВС России, спишут.
На списание долгов претендуют и законные супруги таких граждан.
Интересно
Обратиться о списании задолженности можно, если ее сумма не превышает 10 миллионов рублей, а также:
- исполнительное производство возбудили до 1 декабря 2024 года;
- судебный акт о взыскании имущества вступил в силу до 1 декабря этого года.
Более того, изменились правила о кредитных каникулах для контрактников и мобилизованных. Если военнообязанный обратится в банк до 31 декабря 2024 года, то кредитор обязан будет дать ему отсрочку по уплате долга на 30 дней больше. Ранее льготный период не превышал 180 дней.
Повышенные пенсии
Традиционно с первого числа каждого месяца, в том числе с 1 декабря 2024 года, граждане, которым исполнится 80 лет, начнут получать повышенную пенсию.
Интересно
Увеличение пенсии произойдет автоматически — никаких уведомлений подавать в Соцфонд не нужно.
Кроме того, проиндексированную пенсию получат работающие пенсионеры.
Биометрия на границе
С декабря этого года начнут собирать биометрические данные у въезжающих в Россию иностранцев.
Интересно
У иностранных граждан будут брать отпечатки пальцев и фото лица. Исключения сделают для граждан Белоруссии, дипломатов и их семей, детей до шести лет.
Нововведение будет действовать в формате эксперимента. Его будут применять в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском и на автомобильном пункте Маштаково в Оренбургской области.
Штрафы за летнюю резину зимой
Автомобилистов на летней резине начнут штрафовать. Штраф в размере 500 рублей выпишут, если водитель не успеет поменять резину в период с начала декабря до конца февраля, то есть в зимние месяцы.
Правила коснутся водителей машин до 3,5 тонны, если одно из колес не соответствуют сезону или автомобилистов за рулем неполноприводных автобусов и грузовиков на летней резине без цепей противоскольжения.
В театр — по паспорту
С 1 декабря 2024 года в Москве можно будет купить билет в театр по паспорту. Правило будет касаться постановок, которые будут проходить с 15 марта и до конца 2025 года.
При посещении культурных учреждений билетер будет проверять не только входной билет, но и удостоверение личности.
Интересно
Правило ввели в столице в качестве эксперимента. Он продлится до конца 2025 года. Список участников нововведения можно посмотреть по ссылке.
Билеты до 15 марта 2025 года можно купить по старым правилам.
Повышение цен на поезда
С декабря 2024 года цены на билеты в поезда вырастут на 11,6%. Транспортировка грузов на локомотивах тоже подорожает на 13,8%.
Выручку с повышения РЖД направит на покупку новых вагонов и поездов. Правило коснется билетов в плацкарт, купе, СВ и других категорий вагонов.
Запрет на информацию о VPN
С декабря 2024 года начнет действовать запрет Роскомнадзора на распространение любой информации о VPN-сервисах. Правило будет действовать до 1 сентября 2029 года.
В России разрешили упоминать VPN только научную, научно-техническую и статистическую информацию о «способах, методах обмена информацией в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети „Интернет“, при обеспечении доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям с применением защищенных каналов связи».
Другие законы, которые вступят в силу в декабре 2024 года
С 25 декабря 2024 года для получения субсидий на оплату коммунальных услуг через портал госуслуг начнут принимать только при наличии электронно-цифровой подписи.
С 30 декабря нотариусы начнут исполнять обязанности по противодействию легализации преступных доходов. Госслужащие должны будут сообщать о подозрении на отмывание незаконных доходов в Росфинмониторинг.
С 31 декабря на ГИМ «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» появится информация о всех льготниках.