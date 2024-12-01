Биометрия для мигрантов и списание долгов. Законы с 1 декабря

Фото: Global Look Press
Списанные долги
Повышенные пенсии
Биометрия на границе
Штрафы за летнюю резину зимой
В театр — по паспорту
Повышение цен на поезда
Запрет на информацию о VPN
Другие законы, которые вступят в силу в декабре 2024 года

В декабре 2024 году произойдут изменения в некоторых сферах жизни россиян. Какие законы вступят в силу с первого месяца зимы, выяснил 360.ru.

Списанные долги

С 1 декабря 2024 года вступят в силу поправки в закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам». Просроченные кредиты мобилизованных, срочников и других граждан, которые впоследствии заключили контракт с ВС России, спишут.

На списание долгов претендуют и законные супруги таких граждан.

Интересно

Будут учитывать граждан, контракты которых успели заключить до 1 декабря 2024 года.

Обратиться о списании задолженности можно, если ее сумма не превышает 10 миллионов рублей, а также:

  • исполнительное производство возбудили до 1 декабря 2024 года;
  • судебный акт о взыскании имущества вступил в силу до 1 декабря этого года.

Более того, изменились правила о кредитных каникулах для контрактников и мобилизованных. Если военнообязанный обратится в банк до 31 декабря 2024 года, то кредитор обязан будет дать ему отсрочку по уплате долга на 30 дней больше. Ранее льготный период не превышал 180 дней.

Фото: Global Look Press

Повышенные пенсии

Традиционно с первого числа каждого месяца, в том числе с 1 декабря 2024 года, граждане, которым исполнится 80 лет, начнут получать повышенную пенсию.

Интересно

Доплата к пенсии вырастет в два раза — до 16 269 рублей.

Увеличение пенсии произойдет автоматически — никаких уведомлений подавать в Соцфонд не нужно.

Кроме того, проиндексированную пенсию получат работающие пенсионеры.

Фото: Global Look Press

Биометрия на границе

С декабря этого года начнут собирать биометрические данные у въезжающих в Россию иностранцев.

Интересно

Биометрические данные — это уникальные физиологические характеристики человека, которые используют для подтверждения личности. Существуют статические данные (рост, вес, ДНК, отпечатки пальцев, рисунок век и радужек) и динамические (голос, походка, почерк).

У иностранных граждан будут брать отпечатки пальцев и фото лица. Исключения сделают для граждан Белоруссии, дипломатов и их семей, детей до шести лет.

Нововведение будет действовать в формате эксперимента. Его будут применять в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском и на автомобильном пункте Маштаково в Оренбургской области.

Фото: Global Look Press

Штрафы за летнюю резину зимой

Автомобилистов на летней резине начнут штрафовать. Штраф в размере 500 рублей выпишут, если водитель не успеет поменять резину в период с начала декабря до конца февраля, то есть в зимние месяцы.

Правила коснутся водителей машин до 3,5 тонны, если одно из колес не соответствуют сезону или автомобилистов за рулем неполноприводных автобусов и грузовиков на летней резине без цепей противоскольжения.

Фото: Unsplash

В театр — по паспорту

С 1 декабря 2024 года в Москве можно будет купить билет в театр по паспорту. Правило будет касаться постановок, которые будут проходить с 15 марта и до конца 2025 года.

При посещении культурных учреждений билетер будет проверять не только входной билет, но и удостоверение личности.

Интересно

Помимо паспорта, можно подтвердить свою личность с помощью водительских прав, пенсионного удостоверения, студенческого билета или социальной карты москвича.

Правило ввели в столице в качестве эксперимента. Он продлится до конца 2025 года. Список участников нововведения можно посмотреть по ссылке.

Билеты до 15 марта 2025 года можно купить по старым правилам.

Konstantin Kokoshkin
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Повышение цен на поезда

С декабря 2024 года цены на билеты в поезда вырастут на 11,6%. Транспортировка грузов на локомотивах тоже подорожает на 13,8%.

Выручку с повышения РЖД направит на покупку новых вагонов и поездов. Правило коснется билетов в плацкарт, купе, СВ и других категорий вагонов.

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Запрет на информацию о VPN

С декабря 2024 года начнет действовать запрет Роскомнадзора на распространение любой информации о VPN-сервисах. Правило будет действовать до 1 сентября 2029 года.

В России разрешили упоминать VPN только научную, научно-техническую и статистическую информацию о «способах, методах обмена информацией в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети „Интернет“, при обеспечении доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям с применением защищенных каналов связи».

Фото: Unsplash

Другие законы, которые вступят в силу в декабре 2024 года

С 25 декабря 2024 года для получения субсидий на оплату коммунальных услуг через портал госуслуг начнут принимать только при наличии электронно-цифровой подписи.

С 30 декабря нотариусы начнут исполнять обязанности по противодействию легализации преступных доходов. Госслужащие должны будут сообщать о подозрении на отмывание незаконных доходов в Росфинмониторинг.

С 31 декабря на ГИМ «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» появится информация о всех льготниках.

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