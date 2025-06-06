Захарова призвала участников Глобального цифрового форума биться за правду

Целенаправленное распространение дезинформации во всем мире стало глобальным политическим оружием, поэтому Россия начала развивать собственные социальные сети и цифровые платформы. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на сессии «Ответственный фактчекинг в эпоху постправды: новые возможности для сотрудничества» на Глобальном цифровом форуме.

Она подчеркнула, что работа по противодействию фейкам нацелена на то, чтобы остановить тех, кто пытается весь мир отказаться от правды в пользу лжи.

«Нас подталкивают, всю планету, весь мир, отказаться от правды, расписаться под тем, что мы готовы жить не в мире постправды, а даже постпостправды, присягнуть на верность лжи. Мы этого делать не будем. Я призываю вас биться за правду, докапываться до истины и не сдаваться», — обратилась Захарова к участникам встречи.

Вбросы недостоверной информации сегодня грозят не отдельным сообществам людей, а целым странам. Об этом заявил президент Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN), генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Он пояснил, что выступавшие раньше основными носителями информации СМИ уступили свою роль интернету, где люди проводят большую часть времени, не проверяя данные, которые видят.

«Самая большая проблема заключается в том, что сегодня человеком, который должен заниматься фактчекингом, становится не журналист, а обычный житель. Поэтому работа выходит за рамки сообщества, и сейчас особое значение имеет просветительская функция», — заявил он.

Приехавший на форум министр информации и телекоммуникации Сербии Борис Братина заявил, что его страна сильно пострадала от давления посредством распространения дезинформации.

Он подчеркнул, что в Сербии проводят работу по повышению медиаграмотности, но справиться с новыми вызовами можно только совместными усилиями.

«Необходима координация между различными учреждениями и ведомствами. Также требуются усилия в формальном и неформальном образовании», — пояснил Братина.

От развернувшихся в мире информационных войн пострадали и сотрудники СМИ. Ирландский корреспондент RТ Чей Боуз рассказал, что его арестовали в аэропорту Румынии, куда он приехал для освещения второго тура президентских выборов.

«Возможно, это связано с тем, что я часто говорю, как плохо функционирует Евросоюз и как он демонстрирует избирательную слепоту в отношении событий в разных странах», — пояснил он.

Глобальный цифровой форум прошел в Нижнем Новгороде с 5 по 6 июня и собрал делегации из более чем 100 стран мира. Борьбу с дезинформацией участники обсудили на площадках, организованных GFCN.