Защиту от дипфейков обсудили на Глобальном цифровом форуме

Распространители недостоверной информации взяли на вооружение нейросети для создания дипфейков. Способы борьбы и новые вызовы для фактчекеров стали темой панельной дискуссии «Новые технологии креативных индустрий: как защититься от фейков, не ограничивая развитие» на Глобальном цифровом форуме.

Мероприятие прошло в рамках первого образовательного дня Global Fact-сhecking Network (GFCN) и «Мастерской новых медиа».

Новыми технологическими решениями в борьбе с фейками с участниками дискуссии поделился начальник управления по противодействию недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков.

«Некоторые серьезные AI-эксперты считают, что проблема дипфейков раздута. Я и сам так думал, пока не наступил август 2024 года. Россия столкнулась с резким ростом числа политических и военных дипфейков. Спустя полгода количество не только не иссякло, но и существенно выросло», — заявил он.

Маклаков подчеркнул, что попавшие в руки злоумышленников технологии постоянно развиваются и отличить искусственное ролики от настоящих в скором времени станет невозможно без эффективных инструментов.

АНО «Диалог Регионы» использует собственную систему «Зефир», которая определяет дипфейки с точностью до 88%. Но финальное решение остается за аналитиком, то есть за человеком.

Расходящиеся по сети фейки опасны не только для рядовых пользователей, но и для журналистов. С таким заявлением выступил директор по цифровому развитию ТАСС Кирилл Сидоров.

Он подчеркнул, что агентство одним из первых начало развивать институт фактчекинга в России, чтобы предоставлять введенным в заблуждение людям достоверную и аргументированную информацию.

«Мы имеем большую развитую сеть. Сейчас наши представительства находятся в 62 странах мира, корреспонденты перемещаются по всем значимым мероприятиям и событиям. И в первую очередь обращают внимание, кто источник информации, проверяют ее на достоверность», — заявил Сидоров.

Немецкий журналист Дирк Польманн отметил, что на информационную картину мира влияют не только технологии, но и геополитические процессы.

«Когда я еще учился в университете, было много студентов из других стран, и они говорили, что вы о нас ничего не знаете. Я 40 лет проработал журналистом, и все так и осталось», — подчеркнул он.

По его словам, выходом из ситуации должны стать баланс прогресса и информационный суверенитет стран мира.