Сегодня 17:24 Жили они долго и счастливо. Зачем платить за крепкий брак Депутат Нилов: за долгий брак россиянам нужно платить на федеральном уровне 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Эксклюзив

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В Госдуме дорабатывают законопроект, который на федеральном уровне закрепит поощрение граждан за вступление в брак и его продолжительность. Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что россиян необходимо стимулировать на поддержание семейных уз в течение как минимум 20 лет. О важности законопроекта, его целях, почему документ пока не поддержали и как прожить в браке долго и счастливо — в материале 360.ru.

Законопроект о выплатах за долгие браки: суть Согласно пояснительной записке, сегодня денежные поощрения за долгий брак практикуют лишь в 19 регионах России. В основном семьям платят за браки от 50 лет и более. В каждом регионе свой размер выплат. По этой причине депутаты от ЛДПР предложили установить единую выплату членам семей, которые создавались 20 лет назад. «Установленные законопроектом размеры единовременных выплат к юбилеям совместной супружеской жизни предлагается ежегодно индексировать, а для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, увеличивать на соответствующий районный коэффициент, применяемый в указанных районах», — отметили авторы инициативы. По их мнению, закон положительно скажется на «укреплении института брака и сохранении традиционных семейных ценностей». Субъекты Федерации смогут устанавливать и дополнительные выплаты таким семьям.

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Документ внесли в Госдуму в январе этого года. Предполагалось, что его начнут рассматривать в марте, а уже с 1 июля единые выплаты будут действовать. Однако на этапе первого чтения законопроект не поддержали из-за его непроработанности. Почему важно поддерживать семьи Один из авторов инициативы, депутат Госдумы Ярослав Нилов, рассказал 360.ru, что парламентарии давно работают над инициативой.

«Во время первого чтения законопроект отклонили, так как в регионах есть выплаты семьям, которые состоят в браке долгое время. Но мы все равно продолжим работать над этой темой, учитывая, что 2024 год — год семьи», — напомнил народный избранник.

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Конституции закреплена важность института семьи и материнства. По этой причине необходимо вводить дополнительные выплаты на федеральном уровне, подчеркнул Нилов. «За долгий брак государство должно поощрять не на региональном, а на федеральном уровне. Речь идет не о материальной стороне вопроса, а скорее о внимании государства к крепкому и продолжительному союзу», — пояснил депутат. Сейчас регионы выплачивают таким парам разные суммы в зависимости от своего бюджета. Например, в Москве семьи получают по 25 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — по 50 тысяч, в Подмосковье — по пять.

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

«Разве наши граждане должны задаваться вопросом, почему они, будучи жителями одного субъекта, не получают те же меры поддержки и внимание, как в другом? Поэтому мы предлагаем установить единые выплаты», — добавил Нилов. Еще один автор законопроекта, депутат Дмитрий Слащев, в беседе с 360.ru сообщил, что не понимает, почему столь важный документ отправили на доработку.

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa / Global Look Press

«Я считаю, что следует продолжить работу над инициативой, так как крепкая семья — основа здорового общества», — заверил парламентарий.

Государство может поддержать долгие браки — так почему бы ему это не сделать? Развод же, наоборот, ни к чему хорошему не приводит, подчеркнул Слащев.

Это раздел имущества, поломанные судьбы, дети, которые не понимают, с кем им остаться, скандалы. А вот здоровая и прочная семья — это перспективы и надежность, наше будущее. Дмитрий Слащев

Как прожить в браке долго и счастливо — советы психолога «Долгий брак — это прежде всего гибкость и приспособляемость к изменяющимся обстоятельствам. Нет такой пары, которая сохранила бы отношения, основываясь на одних и тех же договоренностях и вводных. Люди меняются внутренне, растут дети, в конце концов, вырастают и покидают родительский дом — все эти события меняют качество отношений», — рассказала 360.ru семейный психолог Наталья Панфилова.

Фото: Axel Heimken/dpa / Global Look Press

Несколько советов от семейного психолога: научитесь договариваться при разногласиях;

научитесь поддерживать супруга и в горе, и в радости. «Иногда такой поддержкой может стать шутка над проблемой. Зачастую супруги стараются найти в трудной ситуации что-то хорошее — позитив и плечо рядом помогают им двигаться дальше. Это позволяет людям сохранить не только брак, но теплоту между мужем и женой», — отметила психолог. Последнее и основное, что важно для долгого брака, — правильные психологические установки, подытожила Панфилова.