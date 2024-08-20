Госдума предложила доплачивать россиянам за долгий брак
Депутат Нилов: в Госдуме дорабатывают законопроект о выплатах за долгий брак
Семейным парам по всей России могут начать выплачивать деньги за долгий брак. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал «Парламентской газете», что выплаты назначат за «стаж» в официальном союзе.
«Мы хотим уравнять права на денежные выплаты за брачный „стаж“, а также предлагаем начинать выплачивать поощрение за непрерывный брак в течение 20 лет и далее», — пояснил депутат.
Платить собираются, например, за каждый год совместной жизни. За 20 лет брака семья получит 20 тысяч рублей, затем сумму будут увеличивать. Однако пока в правительстве документ не поддержали, сообщил RT, в частности из-за непроработанного предложения по выплатам.
Ранее депутаты предложили запретить мигрантам привозить свои семьи в Россию из-за роста общественной напряженности. Ограничение предложили распространить только на низкоквалифицированных иностранных работников.