Результат человеческой безответственности. Зачем нужна база домашних животных

В Совфеде поддержали создание единого реестра домашних животных, благодаря которому можно будет оперативно получить данные о прививках и перенесенных заболеваниях питомца. Член парламентского комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова заметила, что нововведение в том числе защитит людей от агрессивных собак.

«Бесхозные собаки и кошки не появляются из ниоткуда, они являются результатом человеческой безответственности, которая, в свою очередь, первопричина пополнения стай бесхозных собак в наших городах. Прекратить это можно только одним способом — остановив приток бродячих животных на улицы», — подчеркнула она в беседе с 360.ru.

Для этих целей, добавила Епифанова, нужно ввести единые правила регистрации непродуктивных домашних животных. Ответственность владельца за жизнь питомца — от покупки или появления на свет до смерти или передачи другому человеку — сенатор призвала закрепить на законодательном уровне, создав единую федеральную базу животных и их хозяев.

«Систему регистрации домашних животных сегодня можно вводить на региональном уровне, и такие правила есть в 26 субъектах. Однако в данном подходе нет единообразия. К тому же на местах процедура зачастую носит формальный характер», — обратила внимание Епифанова.

Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, пояснила она, анализировал, как реализуют законодательство в области ответственного обращения с животными, и собирал предложения регионов.

«И практически все субъекты предлагают ввести именно единую систему регистрации на федеральном уровне», — заметила собеседница 360.ru.