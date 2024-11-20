Результат человеческой безответственности. Зачем нужна база домашних животных
Сенатор Епифанова: реестр домашних животных снизит число бездомных питомцев
В Совфеде поддержали создание единого реестра домашних животных, благодаря которому можно будет оперативно получить данные о прививках и перенесенных заболеваниях питомца. Член парламентского комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова заметила, что нововведение в том числе защитит людей от агрессивных собак.
«Бесхозные собаки и кошки не появляются из ниоткуда, они являются результатом человеческой безответственности, которая, в свою очередь, первопричина пополнения стай бесхозных собак в наших городах. Прекратить это можно только одним способом — остановив приток бродячих животных на улицы», — подчеркнула она в беседе с 360.ru.
Для этих целей, добавила Епифанова, нужно ввести единые правила регистрации непродуктивных домашних животных. Ответственность владельца за жизнь питомца — от покупки или появления на свет до смерти или передачи другому человеку — сенатор призвала закрепить на законодательном уровне, создав единую федеральную базу животных и их хозяев.
«Систему регистрации домашних животных сегодня можно вводить на региональном уровне, и такие правила есть в 26 субъектах. Однако в данном подходе нет единообразия. К тому же на местах процедура зачастую носит формальный характер», — обратила внимание Епифанова.
Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, пояснила она, анализировал, как реализуют законодательство в области ответственного обращения с животными, и собирал предложения регионов.
«И практически все субъекты предлагают ввести именно единую систему регистрации на федеральном уровне», — заметила собеседница 360.ru.
Сенатор заявила, что единый реестр домашних питомцев со временем поможет свести к минимуму количество бездомных животных на улицах. По ее мнению, при наличии такого перечня поиск пропавших домашних любимцев будет эффективнее. Привлечь к ответственности нерадивых владельцев, пытающихся избавиться от своих животных, тоже станет проще.
«Зарегистрированное животное должно быть чипировано, и это позволит при необходимости идентифицировать владельца, например, в случае нападения животного на человека. Регистрация животных также сделает более прозрачной деятельность заводчиков», — заключила Епифанова.