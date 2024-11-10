В Сковородинском муниципальном округе бездомная собака покусала школьницу. Ребенок получил серьезные травмы лица. Пресс-служба Следственного управления СКР по Амурской области сообщила о возбуждении уголовного дела.
Школьница повстречала собаку днем 9 ноября во дворе многоквартирного дома по улице Красноармейской, когда возвращалась из музыкальной школы. Собака набросилась на нее и сильно ранила лицо.
Следком возбудил уголовное дело по части второй статьи 293 УК России «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Правоохранители оценят ответственных за отлов животных органов местного самоуправления.
Нападение животных со смертельным исходом произошло в Казани. Тело искусанной женщины обнаружили жители поселка Константиновка. В день смерти она ушла на работу, но с коллегами так и не встретилась.
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Бездомная собака искусала школьницу во дворе дома в Амурской области
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