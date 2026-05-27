Забудьте про кастрюльки и тазики. Как правильно выбрать и установить водонагреватель?
Эксперт по ЖКХ Бондарь: ошибки при выборе нагревателя опасны для жизни
Лето — сезон ремонта на теплосетях, а значит, отключений горячей воды в домах. К счастью, в наше время не обязательно греть воду в чайниках — достаточно выбрать качественный бойлер или проточный водонагреватель. Как это сделать и как безопасно использовать такой прибор? Разберемся вместе.
Какими бывают водонагреватели?
Есть два основных вида водонагревателей: проточные и накопительные.
Проточные греют поток воды моментально, пропуская его через мощный нагревательный элемент. Главные плюсы в том, что корпус занимает мало места, и запас воды не ограничен — можно не беспокоиться о том, что теплая вода внезапно закончится.
Накопительные модели доводят всю воду в баке до нужной температуры и сохраняют ее. Нагретой воды будет меньше — ровно столько, сколько вмещает резервуар, — однако для городской квартиры без усиленной электрики этот вариант предпочтительнее.
«Проточный водонагреватель требует выделенной линии с высоким номиналом — от пяти киловатт, что для старой проводки может стать препятствием. У накопительного мощность скромнее, чаще от 1,5 до 2,5 киловатта, нагрузка на сеть посильная», — пояснил 360.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Что еще стоит учитывать при выборе?
Следует обращать внимание на внутреннее покрытие — именно оно во многом определяет срок службы прибора.
Бак из нержавеющей стали неплохо сопротивляется ржавчине, так как эта сталь долговечна. Но она уязвима в местах сварных швов из-за выгорания легирующих элементов при сварке. Сталь с эмалью, стеклокерамикой или стеклофарфором обходится дешевле, однако такие баки чувствительны к резким перепадам температур — из-за этого могут появиться микротрещины.
Настенный монтаж сэкономит полезную площадь, но опора должна быть прочной, чтобы выдерживать вес заполненного резервуара.
«Безопасность — это главный критерий при выборе водонагревателя. Ошибки в выборе типа прибора или его параметров под конкретное жилье могут привести к перегрузке электросети, пожару, поражению током или затоплению», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Перед оплатой непременно нужно проверить наличие сертификата о соответствии стандартам, например ГОСТ Р 52161.1-2004 для электрических накопительных приборов. Без документации трудно судить о том, прошла ли техника необходимые испытания.
При использовании прибора надо применять устройства защитного отключения (УЗО). Это аппараты, разрывающие электрическую цепь при появлении опасного тока утечки. Они помогают избегать ударов током и возгорания при повреждении изоляции проводки.
Также необходим рабочий контур заземления — система преднамеренного заземления токоведущих частей электроустановок. Она нужна для нормальной работы оборудования.
Если разрушится трубчатый электронагреватель и фаза попадет на воду или корпус, заземление уведет ток в землю. При наличии заземления УЗО в момент пробоя, скорее всего, сработает моментально, до того, как человек прикоснется к баку или воде.
Как правильно установить водонагреватель?
Устанавливать газовый проточный нагреватель должны только специалисты из организации, имеющей разрешительные документы.
Необходимо строго соблюдать нормативы по объему помещения (обычно от 7,5–8 кубометров) и наличию обособленного вентканала.
Самовольная установка не только опасна для жизни, но и грозит штрафом от пяти до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении — уже от 15 до 25 тысяч рублей.
При установке электрического бойлера необходимо убедиться в надежности крепления к несущей стене. Зазор до прилегающих конструкций должен составлять не меньше 60 миллиметров. Необходима также отдельная линия питания с обязательным УЗО.
В комплект с прибором, как правило, входит предохранительный клапан, сбрасывающий лишнее давление. Его стоит использовать — без него бак может разорваться, а это чревато травмами.