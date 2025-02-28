Закон об обязательной регистрации собак вступит в силу в Подмосковье 1 марта

Закон о регистрации домашних животных вступит в силу в Подмосковье 1 марта. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона напомнили, что процедура будет обязательной только для собак.

Зарегистрировать животное можно в любой государственной ветеринарной клинке. Это необходимо сделать в течение двух недель после достижения питомцем трехмесячного возраста.

Чтобы пройти процедуру, следует записаться на прием в учреждение по телефону: +7 (495) 668-01-25 или через региональный портал госуслуг. Ветеринар проверит данные хозяина и запишет сведения о животном. Регистрация бесплатна при наличии чипа и его отсутствии, однако установку устройства придется оплатить. После этого питомцу присвоят идентификационный номер.

За отсутствие обязательной регистрации владельца могут привлечь к ответственности и оштрафовать на сумму до трех тысяч рублей.