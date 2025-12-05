Вывести тараканов и не отравить соседей: простая инструкция по дезинсекции квартиры
Дезинсектор Меньшиков объяснил главные правила при травле тараканов
В минувший четверг на юго-востоке Москвы произошло ЧП. Жители одной из квартир на улице Нижегородской отравились неизвестным газом. Прибывшие на место спасатели действовали в условиях неопределенности и привлекли группу в костюмах химической защиты. Позже выяснилась весьма банальная причина случившегося: в квартире травили тараканов. Пострадали три человека. Как правильно травить насекомых, чтобы не навредить ни себе, ни соседям, разбирался 360.ru.
Борьба с насекомыми обернулась взрывом
Происшествие на Нижегородской повлекло за собой серьезные последствия. Как минимум одному пострадавшему потребовалась экстренная медицинская помощь, а всего из дома в срочном порядке эвакуировали 30 человек.
По предварительной информации, причиной случившегося послужили нарушения правил обработки. Квартира, где пытались избавиться от насекомых, слыла наркопритоном, а на ее хозяина неоднократно жаловались соседи.
Лефортовская межрайонная прокуратура взяла выяснение обстоятельств ЧП на контроль, сообщила пресс-служба ведомства. Правоохранители приступили к проверке.
И это не единичный случай. Всего месяцем ранее, в ноябре, в районе Орехово-Борисово на юге Москвы баллон с отравой для тараканов взорвался в ванной комнате. Рвануло с такой силой, что выбило окна на десятом этаже многоэтажки. Чудом никто не пострадал. Всего этого не произошло бы, если бы соблюдались необходимые требования к дезинсекции.
Почему тараканы приходят и как это обнаружить
Прежде чем объявлять войну, нужно убедиться в наличии противника. Дезинсектор Алексей Меньшиков в беседе с 360.ru пояснил: самый очевидный признак — встреча с тараканом ночью, когда они выходят в поисках еды. Но есть и косвенные улики.
- Экскременты: мелкие черные точки в местах общего пользования, вдоль плинтусов, в углах.
- Соседи: часто источником бедствия становится одна неблагополучная квартира, откуда насекомые расползаются по стоякам и вентиляции.
- Результаты липких ловушек с феромонами: разложите их под мойкой, возле мусорного ведра, за шкафами. Они не только отловят нескольких особей, но и покажут масштаб проблемы.
Главное правило: тараканам для жизни нужны еда, вода и укрытие. Если на кухне идеальный порядок, нет крошек и открытых продуктов, краны не подтекают, а вентиляционные решетки закрыты мелкой сеткой, то шансы на выживание колонии резко падают.
Подготовка к обработке: золотые правила дезинсекции
Меньшиков подчеркнул: подготовка — это 50% успеха и 100% безопасности. Есть несколько вещей, которые обязательно нужно сделать до приезда специалиста или перед самостоятельной обработкой.
- Тщательно вымыть все поверхности, особенно в кухне и санузле. Убрать жир, налет.
- Освободить зоны обработки: отодвинуть мебель от стен, убрать с пола и нижних полок все личные вещи, посуду, продукты питания.
- Обеспечить доступ к потенциальным местам обитания: пространству под мойкой и ванной, задним стенкам шкафов, плинтусам, вентиляционным решеткам.
К народным средствам борьбы с тараканами собеседник 360.ru отнесся скептически. Но добавил, что ключевой момент все-таки заключается не в средстве, а в технологии его применения.
Самый эффективный бабушкин способ — шарики из яичного желтка, муки и борной кислоты. Но даже обычные инсектицидные мелки часто эффективнее.
Алексей Меньшиков
Почему люди отравились? Критические ошибки при дезинсекции
Недавние случаи в Лефортове и Орехово-Борисове должны послужить наглядным уроком, отметил эксперт. К отравлению мог привести целый ряд допущенных ошибок.
- Неверный выбор метода. Для устранения серьезного заражения лучше сразу вызвать лицензированную службу, которая даст гарантию и будет работать безопасно. Самостоятельная обработка допустима только с предельной осторожностью.
- Нарушение инструкции по применению препарата. Каждое средство имеет свое время действия и требования к проветриванию.
- Использование несертифицированных или кустарных смесей.
- Пренебрежение средствами индивидуальной защиты (перчатки, маска, а для профессионалов — костюм).
- Отсутствие проветривания после обработки. Пары или мельчайшие частицы инсектицида остаются в воздухе и оседают на поверхностях.
- Неправильная уборка после. Обработанные поверхности необходимо вымыть с моющим средством через указанное в инструкции время, но не раньше.
«Если все сделать по инструкции, с открытыми окнами, а потом тщательно смыть препарат, никто не отравится. Видимо, в том случае были нарушения на всех этапах», — предположил собеседник 360.ru.
Кто ответит за отравление соседей?
Серьезность правовых последствий, если при дезинсекции пострадали люди, разъяснил 360.ru Константин Крохин, юрист и председатель Союза жилищных организаций Москвы.
Если виновата компания
За отравление людей организация-подрядчик несет полную ответственность.
«Если вред здоровью средней тяжести и выше, возможно возбуждение уголовного дела по статье 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“)», — предупредил Крохин.
Но даже при легком отравлении пострадавшие вправе требовать возмещения морального вреда и расходов на лечение.
Если травил сосед самостоятельно
В этом случае также может наступить уголовная ответственность, если по неосторожности жилец причинил тяжкий вред здоровью соседей.
В судебной практике уже есть прецедент на Дальнем Востоке, где глава семьи, неправильно проведя обработку, ненамеренно отравил свою семью.
«Он был приговорен судом», — напомнил юрист.
Как бороться с неблагополучным соседом — источником тараканов
Убедить соседей вывести тараканов — задача непростая, но все же осуществимая. По словам Крохина, в первую очередь необходимо фиксировать факты наличия насекомых: сделать фото/видео и поставить в известность управляющую компанию для составления акта.
Также нужно обратиться в Роспотребнадзор с требованием провести проверку. При систематических нарушениях и отказах от устранения проблемы можно даже добиваться через суд выселения владельца квартиры, создающего антисанитарию. Такие прецеденты тоже случались, заключил собеседник 360.ru.