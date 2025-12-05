Вывести тараканов и не отравить соседей: простая инструкция по дезинсекции квартиры

В минувший четверг на юго-востоке Москвы произошло ЧП. Жители одной из квартир на улице Нижегородской отравились неизвестным газом. Прибывшие на место спасатели действовали в условиях неопределенности и привлекли группу в костюмах химической защиты. Позже выяснилась весьма банальная причина случившегося: в квартире травили тараканов. Пострадали три человека. Как правильно травить насекомых, чтобы не навредить ни себе, ни соседям, разбирался 360.ru.

Борьба с насекомыми обернулась взрывом

Происшествие на Нижегородской повлекло за собой серьезные последствия. Как минимум одному пострадавшему потребовалась экстренная медицинская помощь, а всего из дома в срочном порядке эвакуировали 30 человек.

По предварительной информации, причиной случившегося послужили нарушения правил обработки. Квартира, где пытались избавиться от насекомых, слыла наркопритоном, а на ее хозяина неоднократно жаловались соседи.

Лефортовская межрайонная прокуратура взяла выяснение обстоятельств ЧП на контроль, сообщила пресс-служба ведомства. Правоохранители приступили к проверке.

И это не единичный случай. Всего месяцем ранее, в ноябре, в районе Орехово-Борисово на юге Москвы баллон с отравой для тараканов взорвался в ванной комнате. Рвануло с такой силой, что выбило окна на десятом этаже многоэтажки. Чудом никто не пострадал. Всего этого не произошло бы, если бы соблюдались необходимые требования к дезинсекции.