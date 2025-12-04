Московская квартира, где отравились люди, слыла наркопритоном
Квартира на юго-востоке Москвы, где, предположительно, из-за травли тараканов пострадали люди, была нехорошей. Местные жители рассказали 360.ru, что в гости к ее хозяевам ходила вся округа.
Проходной двор
По имеющимся данным, ЧП произошло на восьмом этаже девятиэтажного дома на Нижегородской улице. На место прибыли сотрудники МЧС, у дома они находились в костюмах химзащиты. Обнаружено нарушение предельно допустимой концентрации вредных веществ, указал источник 360.ru.
В помещении перед взрывом травили тараканов: в квартире много следов от паразитов.
«Соседи рассказывают, что <…> в квартире взорвалась какая-то смесь ядовитая. [Эта квартира] славится уже давно. Там хозяин — „выпивоха“. У него проходной двор. Разный контингент был, когда-то там убийство было, сегодня — взрыв», — рассказал один из местных жителей.
По словам другого, в квартире жили любители выпить все, что горит.
«Это был просто обычный алко- и наркопритон, куда собиралась вся округа», — заявил собеседник 360.ru.
Он добавил, что сомнительных соседей часто видели в неадекватном состоянии. Некоторые их гости могли спать прямо в подъезде.
Людей из здания эвакуировали. Местная жительница рассказала, что к ним постучались и заявили о задымлении в доме, поэтому необходимо выйти на улицу. Ко двору подъехал автобус, в котором можно погреться, а помещения в доме начали проветривать.
«Одного товарища увезли в полицию. На каком основании, что предъявят — не знаю», — поделился один из жильцов.
Источник 360.ru отметил, что тот, кто травил тараканов, явно перестарался с химикатами. В помещении, по его словам, было невозможно находиться.