Московская квартира, где отравились люди, слыла наркопритоном

Квартира на юго-востоке Москвы, где, предположительно, из-за травли тараканов пострадали люди, была нехорошей. Местные жители рассказали 360.ru, что в гости к ее хозяевам ходила вся округа.

Проходной двор

По имеющимся данным, ЧП произошло на восьмом этаже девятиэтажного дома на Нижегородской улице. На место прибыли сотрудники МЧС, у дома они находились в костюмах химзащиты. Обнаружено нарушение предельно допустимой концентрации вредных веществ, указал источник 360.ru.

В помещении перед взрывом травили тараканов: в квартире много следов от паразитов.

«Соседи рассказывают, что <…> в квартире взорвалась какая-то смесь ядовитая. [Эта квартира] славится уже давно. Там хозяин — „выпивоха“. У него проходной двор. Разный контингент был, когда-то там убийство было, сегодня — взрыв», — рассказал один из местных жителей.

По словам другого, в квартире жили любители выпить все, что горит.

«Это был просто обычный алко- и наркопритон, куда собиралась вся округа», — заявил собеседник 360.ru.

Он добавил, что сомнительных соседей часто видели в неадекватном состоянии. Некоторые их гости могли спать прямо в подъезде.