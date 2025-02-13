13 февраля 2025 17:07 Выдавливали ребенка локтями. Как симферопольский роддом сломал жизнь нескольким роженицам 0 0 0 Эксклюзив

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Вокруг одного из роддомов Симферополя продолжается разгораться скандал. Врачей и акушеров винят в халатности как минимум 12 рожениц. У одной из них разорвали мочевой пузырь, сын другой теперь вынужден всю жизнь бороться с недугом. И это лишь несколько примеров. В подробностях случившегося разбирался 360.ru.

О применении в роддоме запрещенных методов извлечения плода стало известно в декабре прошлого года. Сначала об этом рассказал муж потерпевшей роженицы. По его словам, врачи выдавливали младенца из жены локтями и полотенцами. Ребенок родился без сознания с переломами двух ребер, сильными повреждениями костей и мозга В региональном СКР возбудили уголовное дело о причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнении лицом своих профессиональных обязанностей. В дальнейшем следователи выяснили, что с аналогичным обращением сталкивались и другие крымчанки. Всех их планируется допросить как потерпевших. Также женщин должен будет лично принять министр здравоохранения региона, добавили в пресс-службе.

Фото: Unsplash

История Евгении Одной из пострадавших от врачей в роддоме стала Евгения. Несмотря на то, что у нее были нужные показания для кесарева сечения, ее почему-то все равно отправили на естественные роды. Благополучного исхода не было: теперь ее сын растет инвалидом — он почти не может двигаться и способен принимать только специализированное питание. В роддом ее направили на 40-й неделе беременности. Предварительную дату родов назначили на 5 марта 2021 года. За день до этой даты она приехала на госпитализацию, где врачи предложили пациентке сделать кесарево сечение. Когда наступил день родов, медики еще раз осмотрели пациентку. Они сказали матери, что рожать еще рано.

«Так я ходила до 11 марта. Меня каждый день смотрели, все говорили: „далеко, высоко, в ближайшее время ты рожать не будешь“. На КТГ сердцебиение ребенка было нечеткое, но это тоже никак не волновало докторов», — рассказала Евгения в комментарии 360.ru.

Фото: Unsplash

В конце концов 11 марта ее снова вызвали на УЗИ и подтвердили тазовое предлежание (ребенок не развернулся головкой вниз). После этого пациентку посадили на кресло. По словам Евгении, в тот момент она думала, что ее будут готовить к кесареву, но нет. Вместо этого медики неожиданно стали сильно «крутить» ее живот. Боли в процессе этих манипуляций были дикими, подчеркнула женщина. Как оказалось так врачи «разворачивали» ребенка в нужное положение.

После роженице дали таблетку и отправили рожать самостоятельно. Процесс проходил очень тяжело: схватки то начинались, но пропадали. Усугубляло все и давление врачей на живот, посетовала Евгения.

Фото: Unsplash

Затем у нее начались проблемы с потугами. Медики же пытались всячески ускорить родовую деятельность и, по словам пострадавшей, обкалывали ее окситоцином. «Меня постоянно безбожно стимулировали», — поделилась пациентка. В конце концов от нее потребовали рожать стоя. Когда начала показываться головка младенца, снова началось давление на живот.

Выдавили ребеночка, кинули мне его на грудь быстро <…> я увидела, что он фиолетово-синий-зеленый, такого ужасного цвета ребенок. Он, понятное дело, не закричал. Евгения пострадавшая

В конце концов врачи осознали, что что-то идет не так, и попытались реанимировать ребенка самостоятельно. В ответ на вопросы взволнованной матери, ей грубо приказали «молчать и не мешать». Затем новорожденного унесли реаниматологи, пообещав, что она сможет увидеть его через час. Но в указанное время сына мать так и не увидела. В итоге она сама пошла к заведующему, чтобы спросить о своем ребенке. «Я говорю: „Можно с вами переговорить? Вот ребеночек к вам поступил, я хочу посмотреть. Он говорит: „А ты мамочка? Ну, пошли, покажу тебе твое творение. Вот видишь, что ты наделала?“. И начал меня возле кресла с моим ребенком, когда он лежал полностью в трубочках, обвинять меня в том, что это была моя вина», — рассказала роженица.

Фото: 360.ru

Спустя время Евгения узнала, что у сына была ишемия и отек мозга. Мальчик почти две недели пролежал в реанимации. Проблемы не закончились даже после выписки. Здоровье у сына плохое: он не сидит, не переворачивается и не ходит из-за спастики конечностей. Врачи заявили, что трудности со здоровьем у мальчика связаны с генетическими нарушениями. Евгения с такой версией не согласна.

«Мы сделали все панели, которые могли бы показать, что это генетический сбой, но этого не произошло. То есть, у нашего ребенка, в связи с родовой ужасной травмой, гипоксией, произошел сбой в обмене веществ и у него перестал правильно расщепляться белок», — объяснила мать.

Теперь Евгения обратилась в правоохранительные органы. По ее словам, врачи должны понести ответственность за свои действия. Пациентка хочет, чтобы таких медиков лишили возможности «калечить семьи и матерей», а также собирается добиться выплаты моральной компенсации и обеспечения ребенка до конца жизни всеми реабилитационными процедурами. Юрист Евгении Николай Чернышук сообщил, что как минимум 12 женщин подозревают врачей этого роддома в халатности. История Дарьи Еще одна вопиющая история произошла с Дарьей. Врачи выдавили ее ребенка локтями. Своей историей она тоже поделилась с 360.ru.

Это были уже ее вторые роды. Первые прошли тяжело, поэтому врачи заявили, что теперь ей лучше сделать кесарево сечение. Когда женщина забеременела, то наблюдалась в одной из лучших клиник. Плод развивался правильно, проблем не было, заверила она.

Фото: 360.ru

Трудности начались во время родов. Сначала врачи хотели направить ее на кесарево, но потом отменили операцию — вес ребенка якобы не превышал 3,7 килограмма.

По словам Дарьи, решение о естественных родах приняли на консилиуме. Однако проходило совещание сумбурно. Ее позвали в кабинет, в котором собрались несколько медиков. Роженицу осмотрел начмед.

Он очень грубо посмотрел меня на кресле. У меня даже потекли слезы. Просто это было настолько больно, я уже ничего не понимала. Он посмотрел, говорит: «раскрытие три сантиметра, будет рожать сама». Дарья

После этого Дарье дали таблетку и отправили на УЗИ. Перед кабинетом стояла огромная очередь из женщин, ей пришлось ждать, хотя у нее уже были сильные схватки.

В итоге УЗИ она так и не дождалась, из очереди ее увели в палату. В ней Дарья просидела два часа в одиночестве. Лишь иногда заглядывал врач и каждый раз ссылался занятость родильного блока, добавила девушка.

Фото: Unsplash

Когда роды начались, в палату пригласили мужа роженицы, который заранее приехал поддержать ее. Процесс оказался очень сложным, медики позвали нескольких коллег на помощь. В процессе врачи стали применять вакуум и давить локтями на живот, чтобы подтолкнуть младенца. Этот способ называется прием Кристеллера. В России он запрещен вот уже 30 лет. «На момент родов малыш родился мертвым. После, ориентировочно, 8-10 минут реанимации у него забилось сердце. Его экстренно перевели в реанимационный блок», — вспоминает муж Дарьи.

Фото: 360.ru

После родов мать и отца перевели в палату. Когда женщина пришла в себя, врачи сообщили, что ребенок в очень тяжелом состоянии и держится только за счет аппаратов жизнеобеспечения. Никаких утешительных прогнозов паре никто не дал. По словам отца, вес малыша после родов превысил четыре килограмма. При этом врачи ранее отказались делать кесарево, именно потому что плод якобы весил меньше 3,7 килограмма. Спустя 20 дней после родов выяснилось, что у ребенка были сломаны два ребра, а импульсы головного мозга были на низком уровне. Также у младенца были большие проблемы с почками Эмоциональное состояние Дарьи тогда было очень тяжелым.

«Вокруг плачут другие дети, а твой не будет кричать… Заходят врачи, которые проверяют малышей, и спрашивают: „а где ваш ребенок?“ Я говорю: „а его нет“. И они уходят», — поделилась собеседница 360.ru.

Фото: Unsplash

По мнению Дарьи, медики не стали брать на себя ответственность за произошедшее и обвинили в тяжелых родах ее саму, что она что-то не так делала во время беременности. Также специалисты сослались на большой вес ребенка и связали случившееся с дистоцией плечиков (так называют осложнение второго периода родов, когда одно или оба плечика плода задерживаются в полости малого таза более 1 минуты после рождения головки). «Официальная была причина, что малыш застрял в плечах и поэтому не мог выйти», — заявил отец ребенка. Версия врачей не устроила семью. Супруги твердо уверены, что сложные роды связаны с некомпетентностью и халатностью медиков. Родители обратились в правоохранительные органы, чтобы восстановить справедливость. История Марины

Еще одной пострадавшей от действий врачей в симферопольском роддоме стала Марина. Во время родов медики так сильно надавили ей на живот, что ей разорвало мочевой пузырь.

Фото: 360.ru

Страшная история случилась два года назад. Марина вместе с мужем приехала в этот роддом на партнерские роды. В женской консультации ей посоветовали согласиться на кесарево сечение, если будет возможность. Однако когда начались схватки, врач настоял на естественных родах. Во время схваток медики со всей силы надавили роженице на живот. От давления у нее лопнули капилляры, пошла кровь из носа и покраснели глаза. «Он подошел ко мне сбоку, скрестил руки и всем весом начал давить мне на живот. Я успела сделать глубокий вдох, и мне было настолько больно, что я боялась выпустить этот воздух, потому что я думала, что второй раз я уже не смогу его вдохнуть», — рассказала Марина в беседе с 360.ru.

Только на следующий день врачи выяснили, что во время родов у матери разорвался мочевой пузырь. Пациентке срочно сделали операцию. Ее ребенок тоже получил повреждения. У него были гематомы и синяк на виске.

Фото: 360.ru

«При осмотре ребенка неонатологи выявили, что у него две кефалогематомы. Врач сказал, что это было из-за того, что когда я тужилась, ребенок вставал в кости, но потом, когда проходила схватка и расслаблялась, его будто засасывало назад. Также у него был синяк в височной части головы», — посетовала женщина. Врачи объяснили случившееся тем, что у пациентки якобы аномально тонкий мочевой пузырь. Марина сделала дополнительные обследования, которые не подтвердили эту версию. В течение полугода после родов женщине пришлось носить подгузники и пользоваться мочевым катетером. Также ей сделали еще одну операцию. Теперь семья Марины намерена получить компенсацию. Юрист женщины подготовил документы для подачи иска в суд.