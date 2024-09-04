«Выдать миллион». Работодателей призвали отслеживать рождаемость у сотрудниц
Депутат Буцкая: социальные меры у работодателей должны стать демографическими
Социальные меры поддержки, которые сейчас есть у работодателей, должны превратиться в демографические, заявила в беседе с 360.ru первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Так она прокомментировала идею отслеживать рождаемость у сотрудниц.
Общественная инициатива
По мнению депутата, руководители должны подсчитывать коэффициент рождаемости у работников и мотивировать сотрудников расширять семьи.
«Это совершенно общественная инициатива. Понятно, что никто никакие списки с них спрашивать не будет пока, потому что это должно быть на уровне понимания интереса государства. То есть количество детей, которое родилось в вашей компании, это равно как ваш работодатель поддерживает интересы государства», — объяснила Буцкая.
Примеры
По ее словам, в первую очередь сотрудникам необходимо рассказывать обо всех мерах поддержки со стороны государства.
«А во-вторых, работодатель добавляет еще свои меры поддержки, но именно демографические. Сегодня я рассказывала, группа компаний „Дело“: они ввели свой материнский капитал в миллион рублей. <…> Это на третьего ребенка», — рассказала парламентарий.
К «Делу» в 2024 году присоединилась еще одна фирма — «Азот».
«Они платят, внимание, миллион рублей с первого ребенка и за каждого ребенка. И плюс они еще миллион рублей дают на первичный взнос [на жилье]», — добавила Буцкая.
Она напомнила, что ставка по Дальневосточной ипотеке составляет всего 2%.
То есть за вас заплатили первичный взнос, и дальше вы двухпроцентный кредит платите. Когда не вырвано из контекста, сколько все-таки у нас родилось детей, а когда понимаем как, какими мерами поддержки мы приходим к этому плюс одному рожденному ребенку, мне кажется, что все становится очень логично и понятно.
Татьяна Буцкая
депутат
Как считать рождаемость на предприятии
По словам Буцкой, важна не просто поддержка человека, а поддержка рождаемости в семье.
«Не просто дать 13-ю зарплату, а выдать миллион при рождении ребенка — разные вещи. И в результате этого посмотреть, посчитать, как у вас конкретно на вашем предприятии изменился коэффициент рождаемости. А как считать? Посчитайте женщин детородного возраста, посмотрите, сколько у вас детей. В следующем году посчитайте опять женщин и сколько детей: больше стало или меньше», — заключила собеседница 360.ru.
Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева ранее оценила идею Владимира Путина о включении суммарного коэффициента рождаемости в оценку работы глав субъектов страны. Она считает, что новая мера должна стать очередным инструментом повышения рождаемости.