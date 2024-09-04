«Выдать миллион». Работодателей призвали отслеживать рождаемость у сотрудниц

Социальные меры поддержки, которые сейчас есть у работодателей, должны превратиться в демографические, заявила в беседе с 360.ru первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Так она прокомментировала идею отслеживать рождаемость у сотрудниц.

Общественная инициатива

По мнению депутата, руководители должны подсчитывать коэффициент рождаемости у работников и мотивировать сотрудников расширять семьи.

«Это совершенно общественная инициатива. Понятно, что никто никакие списки с них спрашивать не будет пока, потому что это должно быть на уровне понимания интереса государства. То есть количество детей, которое родилось в вашей компании, это равно как ваш работодатель поддерживает интересы государства», — объяснила Буцкая.

Примеры

По ее словам, в первую очередь сотрудникам необходимо рассказывать обо всех мерах поддержки со стороны государства.

«А во-вторых, работодатель добавляет еще свои меры поддержки, но именно демографические. Сегодня я рассказывала, группа компаний „Дело“: они ввели свой материнский капитал в миллион рублей. <…> Это на третьего ребенка», — рассказала парламентарий.

К «Делу» в 2024 году присоединилась еще одна фирма — «Азот».

«Они платят, внимание, миллион рублей с первого ребенка и за каждого ребенка. И плюс они еще миллион рублей дают на первичный взнос [на жилье]», — добавила Буцкая.

Она напомнила, что ставка по Дальневосточной ипотеке составляет всего 2%.