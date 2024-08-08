Идею о включении коэффициента рождаемости в оценку работы глав регионов одобрили в СПЧ

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева оценила идею Владимира Путина о включении суммарного коэффициента рождаемости в оценку работы глав субъектов страны. По ее словам, новая мера должна стать очередным инструментом повышения рождаемости, сообщило радио «Комсомольская правда» .

При этом специалист заметила, что отдельным регионам может не хватить средств для внедрения новых мер поддержки.

«Мы понимаем, что все упирается в деньги. Поэтому в каком-то (субъекте) нам скажут, что это для нас нормально, мы можем себе позволить, а где-то регион дотационный», — добавила она.

Насколько мера будет эффективной, пока сказать сложно, заключила Меркачева.