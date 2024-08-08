Идею о включении коэффициента рождаемости в оценку работы глав регионов одобрили в СПЧ
Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева оценила идею Владимира Путина о включении суммарного коэффициента рождаемости в оценку работы глав субъектов страны. По ее словам, новая мера должна стать очередным инструментом повышения рождаемости, сообщило радио «Комсомольская правда».
При этом специалист заметила, что отдельным регионам может не хватить средств для внедрения новых мер поддержки.
«Мы понимаем, что все упирается в деньги. Поэтому в каком-то (субъекте) нам скажут, что это для нас нормально, мы можем себе позволить, а где-то регион дотационный», — добавила она.
Насколько мера будет эффективной, пока сказать сложно, заключила Меркачева.