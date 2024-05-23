23 мая 2024 18:44 Выбор качественного топлива — советы специалистов Эксперты «Энергия+» рассказали, как делают современный бензин, на примере МНПЗ 1 1 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Бензин

Машины

Москва

Отслеживание качества бензина на сегодняшний день остается одним из приоритетных направлений работы в энергетической отрасли. На пути от нефтеперерабатывающего завода до АЗС для этого внедряют непрерывный автоматизированный мониторинг ключевых показателей. Какие компоненты входят в состав действительно качественного бензина, объяснили эксперты отраслевого журнала «Энергия+».

Эталонная формула бензина существует? По словам специалистов, химический состав бензина может варьироваться. На это влияют несколько факторов: марка, место добычи нефти, способ производства и присадки, которые добавляют для улучшения свойств. Таким образом, говорить об эталонной формулы бензина будет не слишком корректно. Тем не менее его качество и параметры должны соответствовать единым стандартам, подчеркнули эксперты.

Интересно Бензин представляет однородную смесь углеводородных фракций. Основу ее составляют легкие углеводороды — главные источники энергии. Именно они, благодаря своей низкой температуре кипения, обеспечивают плавный и быстрый пуск мотора. Бензин представляет однородную смесь углеводородных фракций. Основу ее составляют легкие углеводороды — главные источники энергии. Именно они, благодаря своей низкой температуре кипения, обеспечивают плавный и быстрый пуск мотора.

В среднем в бензине содержится 16% водорода. При впрыскивании этого газа в камеру сгорания он заполняет весь ее объем и инициирует цепную реакцию. В итоге вся топливная смесь воспламеняется одновременно, а эффективность работы двигателя повышается. Присадки и их особенности До 15% в объеме бензина могут занимать различные присадки, который помогают двигателю быть более приемистым и продлевают его ресурс. Как правило, бензин с большой долей присадок можно встретить на заправках как брендированный продукт, отметили специалисты. По их оценке, присадок на сегодняшний день насчитается свыше 20 типов. Среди них есть повышающие значение октанового числа. Это важно, чтобы сделать бензин более стойким к детонации. Есть «моющие» присадки, которые очищают инжектор и топливную систему автомобиля. Также можно выделить абсорбирующие компоненты, удаляющие из топлива влагу, — она мешает его равномерному сгоранию, а в морозную погоду рискует превратиться в лед, и тогда автомобиль попросту не получится завести. Существуют и универсальные присадки, объединяющие полезные свойства трех предыдущих типов, добавили эксперты журнала. О сере в топливе Отдельное внимание специалисты уделили вопросу содержания серы в топливе. Ее присутствие в нем, по их словам, допустимо только в самом минимальном количестве.

Интересно Сера всегда содержится в нефти. В бензине ее наличие снижает теплоту сгорания, что делает топливо менее эффективным. Если серы в топливе слишком много, это грозит отложениями в камере сгорания двигателя. Нагар забивает канавки поршневых колец, что вынуждает менять моторное масло. Сера всегда содержится в нефти. В бензине ее наличие снижает теплоту сгорания, что делает топливо менее эффективным. Если серы в топливе слишком много, это грозит отложениями в камере сгорания двигателя. Нагар забивает канавки поршневых колец, что вынуждает менять моторное масло.

Еще один негативный момент по сере связан с образованием сернистых газов при ее сгорании — они разрушают металл и загрязняют атмосферу. Кроме того, предупреждают эксперты, избыток серы может привести к поломке систем нейтрализации вредных выбросов у современных автомобилей. В качественных современных видах топлива, по их словам, содержание серы сведено к минимуму.

В России, по техрегламенту Таможенного союза, количество серы не может превышать 0,001%. эксперты журнала «Энергия+»

В качестве примера специалисты привели бензин и дизельное топливо производства Московского НПЗ — оно полностью соответствуют требованиям высокого экологического класса Евро-5 с минимальным содержанием серы. Также эксперты рассказали и о компонентах, которых категорически не должно быть в баке. К таким отнесли железо и марганец. Дело в том, что при накоплении в двигателе эти твердые примеси выводят из строя поршневую группу. В начале XX века в топливо добавляли свинцовые присадки, чтобы повысить его октановое число, но вскоре от этого решили отказаться из-за чрезвычайной вредности свинца для людей. На сегодняшний день присутствие этого металла запрещено во всех видах топлива.