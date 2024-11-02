«Всем плевать». Жильцы дома в Самаре пожаловались на УК из-за холода и вечного ремонта
Жительница Самары Татьяна: глава УК «Заря» не ремонтирует дом, люди мерзнут
Жильцы дома № 22а на улице Нефтяников в Куйбышевском районе Самары боятся встретить зиму в холоде. По их словам, управляющая компания «Заря» уже пару лет «ремонтирует» цоколь здания — в прошлом году люди зимовали с дырами в стене. Прокуратура не реагирует на жалобы, администрация тоже лишь разводит руками, а гендиректор УК советует жильцам почитать учебники по строительству.
Крыша течет, люди мерзнут
Управляющая компания «Заря» состоит из одного человека — генерального директора Дмитрия Клементьева. За пять лет его руководства дом обзавелся текущей крышей, грибком и продуваемыми стенами, рассказала 360.ru местная жительница Татьяна.
«Дом находится, я считаю, практически в аварийном состоянии. <…> У нас ситуация в 2023 году: весь цоколь отбили, все в дырах. Люди мерзли. Всю зиму у людей грибок на стенах, в эти щели задувало. А в этом году, в июне он (гендиректор УК — прим. ред.) прокопал траншею примерно сантиметров 70 глубиной по периметру всего здания до фундамента. То есть он всю опалубку разбил, вдоль всего дома идет траншея. Сейчас в подвалах будет бассейн», — рассказала она.
При этом дом 1958 года постройки, в нем нет бетонных перекрытий — только деревянные.
«Если вода попадет вниз, что будет с деревом, что будет с моим полом? Что будет с комарьем? У меня здесь еще болото образуется в подвале», — пожаловалась Татьяна.
Гендиректор УК на просьбы жителей решить проблему требует «не лезть не в свое дело».
Органы бездействуют
Жильцы обращались в ГЖИ, прокуратуру и администрацию.
«Говорят: „Да, были у вас в доме, разговаривали с Дмитрием, он вам за неделю доделает“. Это было неделю назад, это последнее, что я слышала, неделя кончилась. За неделю никто здесь не работал ни разу», — возмутилась Татьяна.
По ее словам, гендиректору УК выписывают штрафы. Он оплачивает их из средств жильцов и продолжает бездействовать.
«ГЖИ приходила два раза, наверное, она его штрафует, я надеюсь. Или как? Я вот не в курсе. Мы же совершенно не в курсе его финансовых манипуляций. Мы не поставлены в известность, он не считает это нужным. Мы вообще не в свое дело лезем. Мы вообще тут квартиранты, а он хозяин», — сказала Татьяна.
Прокуратура обещает, что УК закончит ремонт, но никаких сроков при этом не указывает, отметила местная жительница.
Это, по факту, не управляющая компания, это стан врага. <…> Мы все перед зимой совершенно в патовой ситуации находимся.
Татьяна
Жильцы в «Куйбышевском паблике» в соцсети «ВКонтакте» также написали, что «всем надзорным органам плевать, везде отписываются на жалобы».
Тот придурок, эта дура
Собеседница 360.ru заявила, что вместо помощи людям гендиректор УК реагирует на жалобы оскорблениями
«Я пыталась с ним пообщаться по-хорошему, позвонила, говорю: „Дмитрий, меня очень волнует, что три дня работают, неделю не работают“. Я все выслушала: та соседка бездетная, безмужняя, придурочнаая, ей заняться нечем, этот тут ходит, тоже жалуется, тот придурок, этот придурок, эта шлюха, эта дура», — рассказала Татьяна.
Редакция 360.ru связалась с гендиректором УК Дмитрием Клементьевым и попыталась выяснить, что происходит с домом.
«Там никто не мерзнет. <…> Просто 50-летние женщины с плюсом, у которых фляга свистит по каким-то личным [причинам], начинают отрываться на кошках, на собаках, на домашних, детях, внуках. Кто на чем может — на работе… Если не прокатывает, то она здесь зацепилась», — заявил глава компании.
Он также посоветовал открыть учебник по теплотехнике и изучить Жилищный кодекс.
«Как 30 лет они жили, не мерзли? <…> А вот в прошлом году „яжематери“, которые там есть, которые сигарету не выпускают, пока кормят (это, знаете, важно очень, когда женщина кормит грудью ребенка, она каждые 10 минут ходит покурить), они достаточно агрессивно настроены и мозги „тавокают“», — сказал Клементьев.
Жильцы надеются, что публичная огласка заставит директора УК предпринять «хоть что-то» и убережет других жителей района от сотрудничества с этой конторой.
Гибкую систему оплаты капремонта, зависящую от состояния и оснащенности дома, могут ввести в России. Поправки в Жилищный кодекс разработает Минстрой.