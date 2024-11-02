«Всем плевать». Жильцы дома в Самаре пожаловались на УК из-за холода и вечного ремонта

Жильцы дома № 22а на улице Нефтяников в Куйбышевском районе Самары боятся встретить зиму в холоде. По их словам, управляющая компания «Заря» уже пару лет «ремонтирует» цоколь здания — в прошлом году люди зимовали с дырами в стене. Прокуратура не реагирует на жалобы, администрация тоже лишь разводит руками, а гендиректор УК советует жильцам почитать учебники по строительству.

Крыша течет, люди мерзнут

Управляющая компания «Заря» состоит из одного человека — генерального директора Дмитрия Клементьева. За пять лет его руководства дом обзавелся текущей крышей, грибком и продуваемыми стенами, рассказала 360.ru местная жительница Татьяна.

«Дом находится, я считаю, практически в аварийном состоянии. <…> У нас ситуация в 2023 году: весь цоколь отбили, все в дырах. Люди мерзли. Всю зиму у людей грибок на стенах, в эти щели задувало. А в этом году, в июне он (гендиректор УК — прим. ред.) прокопал траншею примерно сантиметров 70 глубиной по периметру всего здания до фундамента. То есть он всю опалубку разбил, вдоль всего дома идет траншея. Сейчас в подвалах будет бассейн», — рассказала она.

При этом дом 1958 года постройки, в нем нет бетонных перекрытий — только деревянные.

«Если вода попадет вниз, что будет с деревом, что будет с моим полом? Что будет с комарьем? У меня здесь еще болото образуется в подвале», — пожаловалась Татьяна.

Гендиректор УК на просьбы жителей решить проблему требует «не лезть не в свое дело».

Органы бездействуют

Жильцы обращались в ГЖИ, прокуратуру и администрацию.

«Говорят: „Да, были у вас в доме, разговаривали с Дмитрием, он вам за неделю доделает“. Это было неделю назад, это последнее, что я слышала, неделя кончилась. За неделю никто здесь не работал ни разу», — возмутилась Татьяна.

По ее словам, гендиректору УК выписывают штрафы. Он оплачивает их из средств жильцов и продолжает бездействовать.

«ГЖИ приходила два раза, наверное, она его штрафует, я надеюсь. Или как? Я вот не в курсе. Мы же совершенно не в курсе его финансовых манипуляций. Мы не поставлены в известность, он не считает это нужным. Мы вообще не в свое дело лезем. Мы вообще тут квартиранты, а он хозяин», — сказала Татьяна.

Прокуратура обещает, что УК закончит ремонт, но никаких сроков при этом не указывает, отметила местная жительница.