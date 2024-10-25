Сборы за капремонт в России привяжут к состоянию дома
Минстрой разработает дифференцированную систему оплаты капремонта
В России могут ввести гибкую систему оплаты капитального ремонта, зависящую от оснащенности и состояния дома. Поправки в Жилищный кодекс разработает Минстрой, сообщили «Известия».
По мнению авторов инициативы, дифференцированный подход позволит сделать сборы на капремонт экономически более обоснованными. До сих пор регионы сами утверждали размер оплаты на основе методических рекомендаций к минимальным ежемесячным платежам. Власти учитывали площадь дома и количество жильцов, и получалось в среднем по 12,6 рубля за квадратный метр — вдвое меньше, чем требовалось.
«В некоторых регионах доходит до того, что взнос составляет всего один-два рубля за один квадратный метр, это сказывается на общей ситуации: в значительной части областей просто не хватает средств», — сказала зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева.
Новая система, по задумке Минстроя, позволит заменить устаревшие лифты. Для решения этой проблемы в России уже запустили правительственную программу.