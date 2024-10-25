Сборы за капремонт в России привяжут к состоянию дома

В России могут ввести гибкую систему оплаты капитального ремонта, зависящую от оснащенности и состояния дома. Поправки в Жилищный кодекс разработает Минстрой, сообщили «Известия» .

По мнению авторов инициативы, дифференцированный подход позволит сделать сборы на капремонт экономически более обоснованными. До сих пор регионы сами утверждали размер оплаты на основе методических рекомендаций к минимальным ежемесячным платежам. Власти учитывали площадь дома и количество жильцов, и получалось в среднем по 12,6 рубля за квадратный метр — вдвое меньше, чем требовалось.

«В некоторых регионах доходит до того, что взнос составляет всего один-два рубля за один квадратный метр, это сказывается на общей ситуации: в значительной части областей просто не хватает средств», — сказала зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева.

Новая система, по задумке Минстроя, позволит заменить устаревшие лифты. Для решения этой проблемы в России уже запустили правительственную программу.