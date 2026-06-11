Сегодня 14:29 «Все сервисы могут вернуться». Ограничения с Roblox сняты: как платформа добилась разблокировки в России 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Игровая платформа Roblox, популярная у российских детей и подростков, 10 июня возобновила работу в стране после полугодового бана. Снятие ограничений официально подтвердило Министерство цифрового развития. Подробности — в материале 360.ru.

Почему заблокировали Roblox Роскомнадзор сообщил о блокировке игровой платформы 3 декабря 2025 года по причине массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ*. Одним из самых громких стало дело 13-летней девочки из Санкт-Петербурга в ноябре 2025 года, которая зарезала мать и сожгла квартиру — якобы она спланировала преступление на платформе Roblox. На одном из роликов в Сети видно, как персонаж подростка танцует посреди горящего дома с ножом в руках.

Фото: РИА «Новости»

В апреле 2026 года Таганский суд Москвы оштрафовал Roblox за пропаганду ЛГБТ* и обязал платформу выплатить восемь миллионов рублей.

Интересно Российские ведомства заявляли, что система модерации Roblox не справляется с обеспечением безопасности пользователей. Материалы стали негативно влиять на детей и подростков, которые проводят в играх все свое свободное время. Злоумышленники нередко предлагают детям за награду протестировать игру или проверить звук — они присылают ребенку фишинговую ссылку, которая имитирует официальный сайт Roblox или страницу оплаты. После ввода данных банковской карты родителя на таком фальшивом ресурсе денежные средства немедленно похищаются.

Разблокировка Roblox в России Согласование мер по защите прав и интересов пользователей игрового сервиса завершилось 9 июня. Roblox признала неэффективность технологий защиты детей от информации, опасной для их жизни и здоровья. Накануне стало известно, что платформа возобновила работу. Корпорация Roblox согласилась на условия российского законодательства и предоставила гарантии их выполнения. Площадка обязалась внедрить ограничения к играм по возрастным группам и систему защиты детей от негативного контента. «Российская сторона получила от Roblox гарантии реализации на платформе целого комплекса мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей», — заявили в Минцифры. Разблокировку платформы прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов.

Так он ответил на вопрос, могут ли Telegram, YouTube и сервисы Meta** вернуться в Россию, если гарантируют соблюдение законодательства.

Фото: РИА «Новости»

Что такое Roblox и в чем секрет популярности Roblox представляет собой онлайн-платформу, где можно создавать игры или использовать уже разработанные другими пользователями. Проект появился в 2006 году, но бум популярности пришелся на 2020-й, в период пандемии коронавируса. На платформу подтянулись дети и подростки, которые нашли для себя новый способ совместного времяпрепровождения на удаленке. Ежемесячная аудитория достигает 170 миллионов пользователей, 32 миллиона — это дети младше 13 лет. Игры на платформе называются «опытами» и охватывают множество жанров: ролевые, симуляторы, хоррор, драки, гонки и приключения. Пользователи могут бесплатно создавать игру в Roblox Studio и уникальный аватар. Платформа привлекла внимание Минцифры и РКН тем, что преобладающей аудиторией стали именно дети, которыми оказалось легко манипулировать и склонять к требованиям мошенников. * Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России. ** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.