Все о прибавках к пенсиям в мае: категории, размеры и частота индексации Глава президиума СПР Рязанский напомнил о прибавках к пенсии в мае

В мае 2026 года массовой индексации пенсий не предусмотрено, но отдельные категории россиян получат перерасчет выплат. Размер прибавки зависит от категории и ряда условий. 360.ru разобрался, кому полагается повышенная пенсия.

Категории пенсионеров, которые получат прибавку в мае Закон предусматривает выплату определенным категориям пенсионеров к 9 Мая, рассказал 360.ru председатель президиума «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский. «Это имеет отношение к участникам войны, к ветеранам боевых действий и тем категориям людей, которые на пенсии и держали в руках оружие. Это первая категория, будут разные выплаты, но порядка 10 тысяч рублей будут выплачиваться ветеранам войны, участникам боевых действий. Что касается других категорий ветеранов, то здесь, возможно, будут выплаты ветераны труда, тем, кто имеет отношение к этой категории», — отметил он.

Индексация затронет социальные пенсии.

Это большой пул, большие затраты и аудитория. Это те, кто получает социальные пенсии: инвалиды с детства, дети-инвалиды, потерявшие кормильца. Те, кто не заработал себе страховую пенсию. Здесь разброс в пенсиях от 16,5 тысячи до 25 тысяч. Среднее повышение социальных пенсий с первого апреля было где-то на одну тысячу рублей.

Еще одно повышение касается двух категорий пенсионеров. Речь идет о тех, кто имеет отношение к гражданской авиации и угольной промышленности. «Это достаточно специфичные доплаты, связанные с тем, что работодатели платят кроме страховых взносов еще и дополнительные взносы, связанные с вредностью», — объяснил Рязанский.

Он напомнил, что эти выплаты установлены законом. «В зависимости от квартальных доплат этим категориям пенсионеров увеличиваются, индексируются доплаты к пенсии. У них пенсия состоит из двух частей: страховой части и той доплаты, которую они получают за стаж, работая во вредных условиях. Но эти доплаты тоже индивидуальные, они разные. У кого какой стаж, у кого какая заработная плата была», — сказал эксперт. Поэтому эти две категории особенно выделены в законодательстве. Также специалист добавил, что с 1 января 2026 года в России проиндексировали страховые пенсии на 7,6%, а 1 февраля — социальные выплаты.

Это все те, кто получает социальные доплаты различного уровня: ежемесячные денежные выплаты, выплаты за награды, за звания, в том числе ветеранские. <…> Есть изменения, которые связаны с текущей жизнью пенсионной системы, с датой выдачи пенсии. Те, кто должен был получать их в первые дни майских праздников, получат их, скорее всего, досрочно. Но это обычная практика, она не сенсационна.

Средняя пенсия по России Средняя пенсия на конец 2025 года составляла 20-25 тысяч рублей. «Конечно, есть люди, которые получают и 50, и 40 тысяч, кто-то получает на уровне прожиточного минимума. В общем, средняя пенсия такая в стране. Что касается социальной, я вам назвал разбег этих пенсий — от 16,5 до 25,5 тысяч рублей», — обратил внимание Рязанский. Заметную прибавку в мае получат пенсионеры, которым исполнится 80 лет. «Они в мае получат дополнительную прибавку, достаточно существенную. Если мы возьмем уровень средней пенсии, то ветеран, которому исполнится 80 лет, получит надбавку порядка 10 тысяч рублей — целую федеральную часть страховой пенсии», — подчеркнул эксперт.

Выплата начисляется автоматически, никаких документов для этого не потребуется.

В случае если вдруг что-то случилось, и вы не попали в это число, какая-то ошибка, тогда надо проявить инициативу.

От чего зависит сумма выплат При расчете размера выплат учитывают сумму взносов по дополнительным тарифам, которые поступают в Социальный фонд. «Работодатели продолжают уплачивать дополнительные тарифы. У тех, кто их не уплатил вовремя, набегают пени и добросовестно социальный фонд начисляет эти пени, никуда от них не деться. Ну, а те, кто злостно там уклоняется от каких-то вещей, связанных с уплатой за вредные условия труда, дополнительных взносов, те подвергаются еще и штрафным санкциям», — заключил Рязанский. Все это собирается в «копилке» СФР, после чего ежеквартально доплачивают к пенсии.