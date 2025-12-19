Вот и зимняя сказка? Прогноз погоды на новогоднюю ночь — 2026 в Москве и области
Синоптик Ильин рассказал, какой будет новогодняя ночь — 2026 в Москве и области
Близится новогодняя ночь — один из самых волшебных периодов года. Однако порадует ли зима сказочной погодой — с легким морозцем и хлопьями снега? Какой прогноз дают синоптики на декабрь и январь? Ответы на эти и другие вопросы — в материале 360.ru.
Какую погоду в Москве и Подмосковье ждать в декабре 2025 года
До конца этой недели в столице и регионе будет очень тепло, рассказал 360.ru метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Температура даже в понедельник, 22 декабря, продолжит колебаться около нуля», — пояснил Вильфанд.
Однако таким теплым декабрь будет не до конца.
«Примерно с середины третьей декады месяца в Московскую область вернутся морозы и снег. Снежный покров сформируется не только в Подмосковье, но и в столице — будет белым-бело», — рассказал 360.ru синоптик, метеоролог Александр Ильин.
Какая погода будет на новогоднюю ночь — 2026 в Москве и Подмосковье
Велика вероятность, что до конца года в столице и регионе сохранятся морозы.
«Так, 31 декабря и 1 января в дневные часы температура будет находиться на уровне от 0 до -5 градусов. Ночью — примерно -2… -8, похолодает», — рассказал Ильин.
Синоптик отметил, что в середине третьей декады января морозы могут быть еще сильнее.
«Предстоящая новогодняя ночь напомнит 1931 год. Будет идти небольшой снежок», — добавил эксперт.
Самая холодная новогодняя ночь в Москве и Подмосковье
Одними из самых суровых зим и холодных новогодних ночей были праздники в 1892–1893 годах, когда термометры показывали -16,8 градуса. В январе температура и вовсе опускалась в среднем до -21,6.
В советское время абсолютный минимум зарегистрировали в 1940 году — рекордные -42,2 градуса. Зимний минус повторился и в начале Великой Отечественной войны, что замедлило наступление немецких войск, но унесло много жизней жителей блокадного Ленинграда.
Еще одной суровой новогодней ночью стал праздник в 1978 году. Накануне днем, 30 декабря, столбики термометров показали -34,4 градуса, а на следующий день температура опустилась до -38. Через неделю зима в столице вернулась к климатической норме.