Фото: Новый год в Москве / Медиасток.рф

Синоптик Ильин рассказал, какой будет новогодняя ночь — 2026 в Москве и области

Близится новогодняя ночь — один из самых волшебных периодов года. Однако порадует ли зима сказочной погодой — с легким морозцем и хлопьями снега? Какой прогноз дают синоптики на декабрь и январь? Ответы на эти и другие вопросы — в материале 360.ru.

Какую погоду в Москве и Подмосковье ждать в декабре 2025 года

До конца этой недели в столице и регионе будет очень тепло, рассказал 360.ru метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура даже в понедельник, 22 декабря, продолжит колебаться около нуля», — пояснил Вильфанд.

Однако таким теплым декабрь будет не до конца.

«Примерно с середины третьей декады месяца в Московскую область вернутся морозы и снег. Снежный покров сформируется не только в Подмосковье, но и в столице — будет белым-бело», — рассказал 360.ru синоптик, метеоролог Александр Ильин.