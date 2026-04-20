Вопреки весне. Почему 20 апреля в Москве выпал снег и когда ждать потепления

Минувшая ночь принесла сюрприз жителям Москвы и Подмосковья. Вопреки весеннему календарю, в столице и некоторых округах Московской области выпал снег, а Гидрометцентр объявил о желтом уровне погодной опасности. Сколько продлится зимнее присутствие и когда снова станет тепло, разбирался 360.ru.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, снег зафиксировали на обширной территории. Список регионов, где он выпал, оказался внушительным: Рязанская область, южные части Владимирской и Кировской областей, север Тульской, Липецкой и Тамбовской. Не стал исключением и столичный регион. В беседе с 360.ru синоптик отметил, что снег выпал в некоторых округах Подмосковья, в частности в Черустях, Зарайске, Домодедове, Кашире и Дмитрове. Минувшей ночью воздух в Москве остыл до 1 градуса, а на севере области даже зафиксировали заморозки — в Сергиевом Посаде (-0,1) и Талдоме (-0,6).

Фото: РИА «Новости»

Желтый уровень опасности и советы водителям Из-за резкого ухудшения погоды Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности. Предупреждение касается сильного ветра. По прогнозам, в период с 09:00 до 21:00 его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Ранее столичный департамент транспорта рекомендовал автомобилистам 20 апреля отказаться от поездок на личных авто. Водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за резкого похолодания, пришедшего в Москву. Синоптики предупредили о сильном ветре, ухудшении видимости и осадках в виде снега с дождем.

Будет ли снег в Москве? В столичном регионе, подчеркнул Тишковец, наблюдается холодная погода с кратковременными осадками, однако серьезных снегопадов в городе не ожидается. «В Москве и по области будет преобладать облачная погода местами, а это преимущественно на востоке, юге, юго-востоке Подмосковья. Кратковременные осадки в разном фазовом состоянии — и снег, и мокрый снег, и дождь. Но в Москве почти без существенных осадков. Непосредственно столицы, я не думаю, что что-то серьезное коснется, если какие-то отдельные снежинки будут выпадать», — объяснил синоптик. А вот на востоке и юго-востоке области возможны кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура в столице составит +4...+6 градусов. Ветер северо-восточный, порывы до 12 метров в секунду.

Погода на эту неделю По словам специалиста, во вторник влияние циклона ослабнет. Осадки сохранятся только на востоке и юго-востоке Подмосковья, где высота временного снежного покрова может достичь одного-трех сантиметров. В Москве будет без существенных осадков, возможна слабая гололедица. Ночью около нуля, в области заморозки до -2 градусов. Днем выглянет солнце, воздух прогреется до +8...+10. Самым хорошим днем недели станет среда благодаря скандинавскому антициклону. Ожидается солнечная и сухая погода. Ночью снова заморозки до -2, но днем потеплеет до +11...+13 градусов. В четверг регион окажется под влиянием североатлантического циклона, небо затянут тучи, начнутся обложные дожди. Температура днем не поднимется выше +4...+6 градусов. В пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, осадки усилятся, к дождю может примешиваться мокрый снег. За два дня в Москве выпадет 10–15 миллиметров осадков — это 30–40% месячной нормы. В выходные сохранится прохладная погода: ночью — 0...+3 градуса, днем — +4…+7. Такой температурный режим, по прогнозам, продержится до конца апреля.