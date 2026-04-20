В Подмосковье минувшей ночью выпал снег

Минувшей ночью снег выпал в некоторых районах Московской области. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале .

По его словам, снег выпал в Рязанской области, на юге Владимирской и Кировской областей, севере Тульской, Липецкой и Тамбовской областей, в Марий Эл и Чувашии, на западе Мордовии и в Пензенской области, в Пермском крае, Свердловской области, на юге ХМАО-Югры, севере Омской и Кемеровской областей, в Новосибирской области и в южной части Красноярского края.

«Кроме того, выпадение снега фиксировалось в отдельных районах Подмосковья (Домодедово, Кашира, Дмитров)», — написал синоптик.

Ранее в столичном департаменте транспорта рекомендовали 20 апреля отказаться от поездок на личных авто и воспользоваться общественным транспортом. В Москву придет резкое похолодание: сильный ветер, ухудшение видимости и снег с дождем.