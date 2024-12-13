Воненизм попал в топ слов, интересовавших россиян в 2024 году. Что это такое?
Аналитики «Яндекса» назвали самые популярные запросы со словами «что это значит» в этом году. В топ-5 попали неологизмы докс, скуф, пикми, нормис и воненизм. Скуф, кстати, ранее пытался поспорить за титул слова 2024-го по версии «Грамоты.ру», но победа в итоге досталась вайбу. Давайте разбираться, что к чему, пока не появился еще десяток новых слов.
От докса и нормиса до воненизма
Прежде чем перейти к топу интересовавших россиян неологизмов, сразу хочется обозначить одну очень простую и известную истину: обогащение русского языка новыми словами происходит постоянно. Этот непрерывный процесс естественен, ведь язык не представляет собой нечто статичное, напротив, это очень гибкая и мобильная система.
То есть в появлении новых слов нет ничего плохого, хотя кому-то они могут казаться странными. Да, они могут не нравиться, но отрицать тот факт, что они помогают очень быстро фиксировать изменения в жизни общества, было бы неправильно.
Другой плюс неологизмов — их способность порой уместить в себе смысл чуть ли не целого предложения. А экономия языковых средств не переставала быть одним из основных и универсальных законов языковой динамики. Сэкономил слов — плюс вайб, получается.
Но вернемся к пятерке самых популярных запросов со словами «что это значит». В топ попали:
- Докс — так называют поиск в Сети личной и другой конфиденциальной информации для шантажа и других неэтичных или незаконных действий.
- Скуф — мужчина в возрасте 30+, которые не следит за собой, имеет лишний вес. А весь интерес в жизни у него, как правило, состоит в том, чтобы ничего не делать за бутылкой пива.
- Пикми — девушка, которая всеми возможными способами пытается привлечь внимание парней, в том числе через нестандартные увлечения. Все, чтобы показать, что она не такая, как все.
- Нормис — обозначение обычного, ничем не примечательного человека. Часто используют в негативном ключе.
- Воненизм — стиль жизни, пропагандирующий минимализм, самодостаточность и ЗОЖ.
Кто такая Чан Вонен и что такое воненизм
Все представленные слова в рейтинге от аналитиков «Яндекса» наверняка встречались вам и в Сети, и в повседневном офлайн-общении. Какие-то чуть чаще, какие-то реже.
Вместе с тем на воненизме, попавшем на пятое место в списке, хочется остановиться немного подробнее. Происходит это слово от имени южнокорейской звезды Чан Вонен. В этом году ей исполнилось 20 лет.
Раньше Вонен была участницей герл-группы Iz*One (совместный музыкальный корейско-японский проект), а теперь поет в герл-группе Ive.
Музыкой, к слову, она занимается с самого детства, причем играет на самых разных инструментах. Среди них — фортепиано, флейта и скрипка.
В 2021-м попробовала себя в качестве ведущей музыкального шоу Music Bank и церемонии вручения премии Asia Artist Awards.
Популярность Вонен в соцсетях настолько велика, что ей даже удалось сформировать целую идеологию — тот самый воненизм. Так начали называть стиль жизни, основанный на самодостаточности и минимализме.
Сама певица активно продвигает практики навыков осознанности, управления стрессом, чистое питание и, конечно, физическую активность.
Правда, не для всех последователей воненизма на переднем плане стоят майндфулнесс-практики звезды.
Кому-то просто нравится пытаться создавать похожую идеальную картинку с ранними подъемами, медитацией, красивыми завтраками и тренировками.
Но, как все мы прекрасно знаем, часто за внешней идеальной картинкой в Сети стоит на самом деле нечто совсем другое.