Сегодня 17:35 Вонь на несколько этажей. Жительница Краснодара заперла в квартире 60 кошек В Краснодаре женщина поселила в своей квартире около 60 кошек 0 0 0 Эксклюзив

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Жительница Краснодара подбирала с улицы кошек и селила их у себя в пустующей квартире. Животных стало так много, что на ситуацию обратили внимание соседи. Подробно об этом 360.ru рассказала волонтер Ирина.

Нельзя даже сосчитать Женщина объяснила, что из-за огромного количества кошек во всем доме чувствуется неприятный запах. «Ситуация вышла из-под контроля из-за вони, она там на несколько этажей», — отметила горожанка. Ирина призналась, что точное количество животных установить не удалось, так как они продолжают размножаться. «Там не 50, там больше кошек. Скорее всего, 60. Посчитать невозможно с учетом всех котят. Также там собака жила. Среднего размера, килограммов 25-23, где-то так. Собаку вчера забрали», — пояснила она. Волонтер подтвердила, что хозяйка квартиры начала собирать кошек с улицы еще несколько лет назад. Женщина не кастрировала и не стерилизовала их, поэтому число питомцев, находящихся в квартире, постоянно росло.

Несколько лет назад [это началось]. Жильцы давно уже пытаются что-то сделать, но просто человек не совсем выходит на контакт. Ирина волонтер

Собеседница 360.ru добавила, что хозяйка жилья периодически приходит в квартиру и кормит кошек. Несмотря на это, некоторые из них выглядят истощенными. Волонтер предположила, что у животных могут быть паразиты. Она также опровергла сообщения некоторых Telegram-каналов о том, что питомцев якобы морили голодом. «Все очень просто. Вовремя не кастрировала животных, и они начали размножаться. Возможно, что кого-то она еще притащила с улицы <…> У нее еще финансовые трудности начались, и тем более ей было не до кастрации», — указала Ирина.

Фото: Unsplash

Запах везде Женщина отметила, что волонтерам не удастся в короткий срок пристроить такое количество кошек. Сейчас неравнодушные люди занимаются тем, что покупают корма, а также отвозят животных к ветеринарам, которые проводят стерилизацию и кастрацию. «Мы начали с кастрации котов и [стерилизации] кошек. Вчера пять кошек отвезли на стерилизацию, завтра еще девять котов», — указала волонтер. Она добавила, что из-за огромного количества питомцев страдают жильцы дома — кошачий запах чувствуется везде. Для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо будет делать капитальный ремонт, отметила Ирина. «Может, она (хозяйка квартиры — прим. ред.) сама стесняется, что вот так получилось, что столько животных и такой запах. Но тут уже дело не в стеснении, потому что запах чувствуется не только за порогом, когда ты его переступаешь, он чувствуется вообще везде», — заключила она.