30 кошек нашли в квартире в Москве: как помочь животным, данные волонтеров | 360°

Эксклюзив 06 мая 2024, 15:26 Три лотка на 30 кошек. Запертых в квартире животных пытаются спасти в Отрадном Волонтеры рассказали о попытке спасения 30 кошек из квартиры в Отрадном

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Несколько десятков кошек держал москвич в квартире одного из домов на Алтуфьевском шоссе. При этом в комнаты питомцев хозяин не пускал, предоставив в их распоряжение коридор и три лотка. На сильных запах и мяуканье обратили внимание соседи. После этого разобраться в ситуации попытались волонтеры.

Одна из зоозащитников в комментарии 360.ru пояснила, что разведением кошек занималась их прежняя владелица. Когда женщина скончалась, ее дело решил продолжать наследник, но стерилизацией животных не озаботился. Как итог — количество питомцев в квартире выросло.

Когда вопрос подняли активисты, речь шла о 30 животных, которым приходилось жить в коридоре размером два на три метра и маленьком проходе к туалету. В комнаты их не пускали. Нормального дневного света питомцы не видели, да и искусственное освещение им включали редко. А справлять нужду такому количеству кошек приходилось в три лотка без наполнителя, указала волонтер.

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По ее информации, раньше с хозяином кошек жила подруга. Благодаря ей в квартиру удалось попасть зоозащитникам и начать спасать животных. Мужчина происходящее не оценил и устроил сожительнице скандал, добавила собеседница 360.ru. В итоге женщина ушла от него.

«С этим человеком мы никогда не общались, мы общались с его сожительницей. Когда из квартиры забрали первую партию [животных], я выбирала первых трех сначала. На следующий день мы пришли, еще трех забрали, потом приехали ребята — волонтеры, еще пятерых забрали. И вот только тогда он обнаружил, что котов стало мало, и устроил ей скандал», — пояснила она.

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При этом, по словам волонтера, изначально сожительница владельца кошек говорила, что он был согласен с тем, что животных заберут. План был в том, чтобы вывести их и кастрировать, чтобы остановить размножение в подобных условиях.

«Потом люди нашлись, готовые забрать, по домам разобрали. И мы стали действовать по-другому. А сожительница в итоге оттуда ушла. И в последний день, когда она уходила, я случайно ее застала, и она отдала еще пятерых котов», — добавила девушка.

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На сегодняшний день, уточнила волонтер, спасти удалось 16 кошек, в квартире остаются еще 14. Бывшая сожительница мужчины на связь с активистами больше не выходит. С мужчиной диалог тоже не складывается.

«Считает, что у него украли котов. Говорит, ему кошачий бог подсказал», — пояснила она.

Девушка добавила, что на происходящее попытались обратить внимание со стороны правоохранителей, управления Роспотребнадзора по Москве, Государственной жилищной инспекции города, управы района Отрадное, ГБУ «Жилищник района Отрадное», Бутырской межрайонной прокуратуры, а также ветеринарного контроля.

В эти инстанции подавали коллективные обращения, подчеркнула активистка. Пока решить проблему с освобождением 14 кошек волонтерам так и не удалось.