Волонтеры спасли собаку от треш-блогера из Подмосковья

Щенка по кличке Моника, судьба которого в последние недели стала ключевым вопросом зоозащитников и волонтеров, удалось забрать у блогера Олега Баласяна из деревни Красновские Выселки. Об этом 360.ru сообщила зоозащитница Марина.

По ее словам, активисты в течение нескольких дней обращались в правоохранительные органы, прокуратуру и другие инстанции, добиваясь проведения проверки. Волонтеры, добавила активистка, настаивали на работе исключительно в рамках действующего законодательства и неоднократно вызывали сотрудников полиции для фиксации обстоятельств происходящего.

После переговоров с находившимися на месте людьми и родственниками владельца участка было принято решение передать собаку волонтерам.

«До самого Баласяна никто дозвониться не мог. Прозвонили его брату, потом связались с отцом, и нам передали собаку», — сказала Марина.

После передачи Монику отвезли домой, а затем направили на обследование в ветеринарную клинику. Волонтеры сообщили, что намерены продолжить добиваться проверки обстоятельств содержания других животных на территории участка.

В пресс-службе главка МВД по Московской области сообщили, что сотрудники полиции проводили проверки по обращениям граждан о якобы жестоком обращении с животными на одном из участков в деревне Красновские Выселки. Силовики нарушений не выявили.

«На каждого питомца имеется ветеринарный паспорт с отметкой о прививках и чипировании», — подчеркнули в ведомстве.

История Моники началась в июне, когда волонтер Диана Михайлова передала щенка женщине, представившейся зооволонтером и заявившей, что ищет питомца для семьи. Позже выяснилось, что собака оказалась у другого человека, после чего начались попытки вернуть животное.

«Женщина обращается в волонтерский чат за помощью в подборе щенка в семью, вызывает доверие, рассказывает, как будет жить щенок, приходит за ним с ребенком. А потом выясняется, что собаку передали третьему лицу, о существовании которого я не знала», — отметила она.

Волонтеры добавили, что Баласян давно находится в черном списке зоозащитников. Они называют его треш-блогером и обвиняют в гибели как минимум двух собак — Графа и Миры.

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