Житель Екатеринбурга избил щенка на прогулке за отказ возвращаться домой

В Екатеринбурге на улице Готвальда мужчина жестоко избил щенка за то, что тот не хотел идти домой. Кадры с места событий оказались в распоряжении 360.ru.

По данным очевидцев, мужчина силой тащил по воздуху собаку за поводок.

«На вопросы о том, зачем он так делает, сказал: „Моя собака, что хочу — то и делаю. Я хочу домой, она не идет, поэтому я ее бью“», — рассказали очевидцы.

По их словам, животное выглядит очень запуганным и не издает не звука. По предварительным данным, дома собаку держат в клетке. Они обратились в правоохранительные органы и в зоозащиту.

Ранее мужчина в Челябинске жестоко убил кота жены. Он не любил питомца, дождался, пока супруга уйдет на работу и избил животное, потом бросил в стиральную машинку, включил ее и оставил на час. Кот выжил, поэтому мужчина выгнал его на балкон на мороз. В итоге питомец скончался. Челябинца обвинили в жестоком обращении с животным, теперь ему грозит до трех лет тюрьмы.