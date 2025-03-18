Введение начальной военной подготовки в школах с пятого класса — не просто мера предосторожности, а самая настоящая необходимость. Об этом 360.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Зачем нужна военная подготовка в школах

Сложившаяся геополитическая обстановка требует быть готовыми к любым вызовам. Западные страны активно объединяются, наращивают военные бюджеты и демонстрируют явную эскалацию у российских границ, заявил Водолацкий.

«Мы должны понимать, что это не временное явление, а долгосрочная тенденция», — отметил парламентарий.

Переговоры, которые ведутся между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, касаются текущей ситуации в зоне СВО, но нужно думать о будущем, убежден собеседник 360.ru. Именно поэтому, по его словам, детей следует готовить к тому, что идеологическое противостояние с Западом будет продолжаться долгие годы.

«Введение начальной военной подготовки с пятого класса — это не просто мера предосторожности, это необходимость. В этом возрасте дети уже способны воспринимать, запоминать и анализировать материал. Примером могут служить кадетские корпуса, где ребята начинают обучение с пятых-шестых классов», — подчеркнул депутат.