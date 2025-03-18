Военная подготовка в школах — необходимость? Кто и зачем предложил ее преподавать
Депутат Водолацкий: введение военной подготовки с 5 класса — это необходимость
Введение начальной военной подготовки в школах с пятого класса — не просто мера предосторожности, а самая настоящая необходимость. Об этом 360.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Зачем нужна военная подготовка в школах
Сложившаяся геополитическая обстановка требует быть готовыми к любым вызовам. Западные страны активно объединяются, наращивают военные бюджеты и демонстрируют явную эскалацию у российских границ, заявил Водолацкий.
«Мы должны понимать, что это не временное явление, а долгосрочная тенденция», — отметил парламентарий.
Переговоры, которые ведутся между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, касаются текущей ситуации в зоне СВО, но нужно думать о будущем, убежден собеседник 360.ru. Именно поэтому, по его словам, детей следует готовить к тому, что идеологическое противостояние с Западом будет продолжаться долгие годы.
«Введение начальной военной подготовки с пятого класса — это не просто мера предосторожности, это необходимость. В этом возрасте дети уже способны воспринимать, запоминать и анализировать материал. Примером могут служить кадетские корпуса, где ребята начинают обучение с пятых-шестых классов», — подчеркнул депутат.
Военная подготовка в центре «Воин»
Парламентарий напомнил, что подобные образовательные программы для молодежи с 2023 года успешно реализует центр «Воин».
Это не только огневая, тактическая и инженерная подготовка, но и управление БПЛА, организация связи, основы тактической медицины, а также изучение истории России и вопросов национальной безопасности.
Виктор Водолацкий
депутат
Особое внимание в центре уделяют патриотическому воспитанию. Обучение в «Воине» меняет ребят — они начинают интересоваться историей государства, родного края и семьи. Благодаря полученным прикладным навыкам дети даже спасают жизни.
«Например, курсантка Ольга Перепелкина из Чувашии спасла ровесницу, потерявшую сознание на улице, проведя сердечно-легочную реанимацию. Или Марина из Белгорода, которая спасла жизнь отцу, также используя навыки тактической медицины, полученные под руководством опытных инструкторов», — добавил Водолацкий.
Возрождение начальной военной подготовки в школах обсуждается на совещаниях, которые проводит зампред правительства, полномочный представитель президента в ДФО, председатель наблюдательного совета центра «Воин» Юрий Трутнев.
«Юрий Петрович неоднократно подчеркивал, что в условиях санкционного давления и обстрелов наших городов возрождение военной подготовки и патриотических традиций — это жизненная необходимость», — отметил Водолацкий.
Речь идет не только о победе сегодня, но и о будущем России, заключил депутат.