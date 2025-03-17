Военную подготовку для школьников предложили преподавать с пятого класса

Начальную военную подготовку следует начинать преподавать в школах уже с пятого класса. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий.

По его мнению, в рамках военной подготовки школьников необходимо обучать оказанию первой помощи и действиям при воздушных атаках.

«После событий в Курской области нам необходимо возрождать в школах начальную военную подготовку, потому что дети должны уметь обезопасить себя и свою семью», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил о событиях в Курской области и призвал возродить начальную военную подготовку, чтобы подготовить население к любым провокациям. Депутат добавил, что до начала СВО мало кто из граждан умел оказывать первую помощь и знал, как скрываться от беспилотников.

Ранее депутаты ГД предложили вернуть в школы оценки за поведение. По словам авторов законопроекта, инициатива поможет привить учащимся вежливость, умение слушать и работать в команде.