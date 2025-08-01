01 августа 2025 00:02 Водителям и мигрантам выставят счет. Какие госпошлины введут в России в сентябре Путин подписал закон о госпошлинах для автовладельцев и мигрантов 0 0 0 Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Л / www.globallookpress.com Общество

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Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, среди которых повышение некоторых действующих госпошлин и введение новых. Какие траты ждут автомобилистов и мигрантов, разобрался 360.ru.

Как изменятся госпошлины для автомобилистов Госпошлина за выдачу прав не менялась с 2014 года, нового образца — с 2018 года. Поэтому по предложению правительства ее увеличат вдвое. Теперь плата за водительское удостоверение старого образца составит 4000 рублей, нового — 6000, международного — 3,2 тысячи.

Фото: РИА «Новости»

Номерные знаки тоже подорожают. Пошлина за получение госномеров для автомобилей повысится с двух до трех тысяч рублей, мотоциклов и прицепов — с 1,5 тысячи до 2250 рублей. Свидетельство о регистрации транспортного средства в бумажном виде будет стоить не 500 рублей, а 1,5 тысячи, в пластиковом — 4,5 тысячи. Плата за получение ПТС увеличится с 800 рублей до 1,2 тысячи, внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства обойдется в 525 рублей вместо 350. С 1,6 до 2,4 тысячи рублей возрастет пошлина за металлический госзнак «Транзит», с 200 до 300 рублей — за бумажный.

Интересно Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

За такую госуслугу, как получение свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов, вместо 1,5 тысячи рублей придется заплатить 2250 рублей. Продление подорожает с одной до 1,5 тысячи рублей. Новые госпошлины Появятся новые виды пошлин. Самая бюджетная — за выписку из госреестра транспортных средств, которая составит всего 50 рублей за каждый запрос. Раньше она выдавалась бесплатно. Гораздо больше придется выложить за заключение о том, что учебно-материальная база автошколы соответствует требованиям. Кабмин предложил ввести ее, чтобы покрыть издержки государства на проведение проверок. Она составила 15 000 рублей.

Фото: РИА «Новости»

За внесение сведений в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты по результатам техосмотра тоже начнут требовать деньги — 500 рублей. Предполагается, что введение этой госпошлины не скажется на стоимости грузоперевозок, потому что она будет взыматься однократно. Госпошлина за постановку иностранца на учет Отдельным блоком в законе указаны нововведения для иностранцев. Во-первых, в России повысят госпошлину за регистрацию мигрантов по месту жительства с 420 рублей до 1000. Во-вторых, введут госпошлины за постановку на учет по месту пребывания, продление срока временного пребывания и оформление патента. Они составят 500, 1000 и 4,2 тысячи рублей соответственно. Власти сделают исключение для участников эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учета иностранцев и лиц без гражданства.