Юрист Адамс: новые правила ТО автомобилей вступили в силу с 1 февраля

С 1 февраля 2025 года в России вступили в силу новые правила технического осмотра автомобилей. Изменения направлены на ужесточение контроля за техническим состоянием транспорта и борьбу с поддельными диагностическими картами. Детали нововведений рассказал RT генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
Специалист отметил, что теперь данные о каждом автомобиле вносятся в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО).
Кроме того, расширен список параметров, подлежащих проверке, включая мелкие дефекты и экологические показатели. Водителей старых машин ждут дополнительные экологические требования и штрафы за превышение допустимого уровня выбросов.
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