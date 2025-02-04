Юрист Адамс: новые правила ТО автомобилей вступили в силу с 1 февраля

С 1 февраля 2025 года в России вступили в силу новые правила технического осмотра автомобилей. Изменения направлены на ужесточение контроля за техническим состоянием транспорта и борьбу с поддельными диагностическими картами. Детали нововведений рассказал RT генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

Специалист отметил, что теперь данные о каждом автомобиле вносятся в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО).

Кроме того, расширен список параметров, подлежащих проверке, включая мелкие дефекты и экологические показатели. Водителей старых машин ждут дополнительные экологические требования и штрафы за превышение допустимого уровня выбросов.