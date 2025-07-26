Сегодня 09:00 Виноваты нейросети? Почему россияне верят натальной карте больше, чем умным часам 0 0 0 Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Магическое мышление продолжает рулить — россияне все больше верят в натальные карты, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Ничего хорошего в этом эксперт не видит: информации и возможностей у людей все больше, а понимания и серьезности — меньше. Почему россияне увлекаются натальными картами, что это такое и можно ли им доверять, разбирался 360.ru.

В чем провинились ИИ и астрология В интервью изданию «Газета.Ru» глава ВЦИОМ высказал мнение, что российские граждане сильно поглупели. Он предположил, что виной тому стали не мировые кризисы, а появление нейросетей.

Мы же давно уже деградируем! Мы создали для себя столько инструментов, чтобы быть умнее (прежде всего интернет, сейчас искусственный интеллект подтянулся), что в итоге мы все сильно оглупели. Валерий Федоров Глава ВЦИОМ

Федоров обрушился с критикой не только на передовые технологии, но и на рост популярности астрологии и карт таро. «Информации все больше, возможностей все больше, а понимания и серьезности у нас все меньше. Поэтому, конечно, магическое мышление рулит. Получается, что у каждого из нас есть умные часы, но при этом мы все больше верим в натальную карту», — подчеркнул он.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press / www.globallookpress.com

Что такое натальная карта Составление натальных карт в последнее время получило невероятную популярность: их обсуждение можно встретить, например, в известных шоу и соцсетях. Чтобы создать персональный гороскоп, многие россияне бросились выяснять точное время рождения себя и близких.

Название «натальная карта» пришло из латинского языка — слово natalis означает «связанный с моментом рождения» и почти вытеснило заезженный термин «гороскоп». Визуально она выглядит как зодиакальный круг, поделенный на сектора (дома гороскопа), в которых находятся планеты. К их числу относят Солнце, Луну, Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран, Плутон и Хирон, а также фиктивные точки: Селену (Белую луну), Лилит (Черную луну), Северный лунный узел и Южный лунный узел.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Л/Global Look Press / www.globallookpress.com

Астролог рассматривает, как они распределяются и взаимодействуют друг с другом, после чего анализирует полученную информацию. На основе этого он составляет прогноз и дает характеристику человеку. Как используют натальную карту

О том, что из себя представляет натальная карта, 360.ru подробно рассказал эзотерик Борис Зак. Опытный таролог и астролог сообщил, что это «снимок положения планет», с помощью которого о человеке можно узнать почти все.

«Можно сказать, что натальная карта — карта жизни человека. Если представлять ее технически, то это снимок положения планет в момент рождения человека. В дальнейшем анализ может показать, что его ждет в личной жизни, финансах, профессиональном развитии», — отметил Зак.

Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Он добавил, что персональный гороскоп поможет ответить на вопрос о том, как человек будет воспринимать своих мать и отца, детство, взрослую жизнь, какие на его пути появятся препятствия и в какой сфере ему лучше развиваться.

По сути, это как карта или как навигатор, который помогает нам понять, как построить свою жизнь максимально гармонично и счастливо. Борис Зак Таролог и астролог

Он уточнил, что натальную карту необязательно составлять самому — помочь в этом деле могут астрологи или даже специальные компьютерные программы. Если вбить время и место рождения человека в специальные сервисы, они выдадут краткую или общую расшифровку данных натальной карты. Для более глубокого анализа лучше обратиться к специалистам, добавил Зак. «Пока все эти программы не научились учитывать все нюансы натальной карты и ее влияние на жизнь человека. Поэтому для этого нужно обращаться к опытному астрологу», — подчеркнул эзотерик. По его словам, правильно составленная и расшифрованная натальная карта может описать в человеке все: начиная с характера и особенностей личности и заканчивая выбором жизненного пути.

Фото: Michael Matthey/dpa / www.globallookpress.com

Просто хобби или древняя традиция?

Попытки предсказать судьбу по звездам фиксируются уже в древнейшей истории человечества. Гороскопы составляли еще в середине первого тысячелетия до нашей эры. Занимались этим жрецы, которые изучали теорию движения планет и делились своими прогнозами с представителями власти.

Долгое время астрология соседствовала с астрономией. Среди любителей заниматься звездочтением были такие ученые, как Клавдий Птолемей, Галилео Галилей, Иоганн Кеплер и Тихо Браге. Но одной точности для составления гороскопа недостаточно — для интерпретации положения небесных светил необходимо использовать творческий подход. Многие символы имеют разные значения, которые можно трактовать несколькими способами, чем в общем-то очень удобно пользоваться желающим строить на этом бизнес. Кроме того, в мире насчитывается множество астрологических школ, каждая их которых имеет свою традицию.

Как проверяли достоверность натальных карт Подтвердить достоверность гороскопов, натальных карт и прочих подобных вещей неоднократно пытались ученые из разных уголков мира. Итог был нулевой.

Один из любопытных примеров связан с психологом, статиком и исследователем достоверности астрологических теорий Мишелем Гокленом. Он прошерстил гороскопы нескольких сотен жестоких убийц и пришел к четкому выводу: рождение под знаком Марса, которому, как известно, любят приписывать кровожадность и воинственность, совершенно не означает стремление человека к жестокости и преступлениям.

Фото: Erhard Nerger/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Это было не единственное исследование Гоклена. Ученый пытался найти связь Марса и успехов в спорте, ради чего изучал уже гороскопы известных спортсменов. Однако в конце концов признал: звезды «не могут предрешить нашу участь и повлиять на врожденные качества». Что же до натальных карт, проверку их достоверности описывали в том числе в книге «Астрология под пристальным вниманием». Исследователи ставили самые разные масштабные эксперименты, и все они показывали результат тот же, что и у Гоклена. В рамках одного из опытов ученые решили потягаться в сопоставлении натальных карт и личностных характеристик с людьми, которые подобными толкованиями никогда не занимались. Справились они примерно одинаково.