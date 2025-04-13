Сегодня 00:19 «Осанна Сыну Давидову!» Как отметить Вербное воскресенье Мифолог Пауков объяснил, в чем разница между Вербным воскресеньем и Вербохлестом 0 0 0 Фото: Silas Stein/dpa / www.globallookpress.com Общество

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Сегодня христиане отмечают один из самых светлых праздников — Вербное воскресенье. Оно символизирует вход Господень в Иерусалим и предваряет Страстную неделю. Как правильно подготовиться к этому дню, какие традиции соблюсти и что категорически нельзя делать — в материале 360.ru.

Вербное воскресенье 2025 Дата Вербного воскресенья зависит от Светлой Пасхи. Его отмечают ровно за неделю до главного христианского праздника.

В 2025 году верующие отпразднуют Пасху 20 апреля. Соответственно, Вербное воскресенье в этом году приходится на 13-е число. Вход Господень в Иерусалим: суть праздника для христиан Вход Господень в Иерусалим — очень важное событие. В нем — начало страстей Христовых, рассказал 360.ru православный священник иерей Андрей Лоргус. «Иисус входил в город и знал, что его ждут самые тяжелые дни жизни, которые завершатся страданиями и смертью, предательством. Причем от тех самых людей, которые в то воскресенье встречали его с пальмовыми ветвями», — рассказал священнослужитель.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Achim Prill / www.globallookpress.com

Вход получился торжественным, народ ликовал. «Иисус вошел в Иерусалим на осле. Он сам послал людей приготовить ему именно это животное. На осла положили ковры, чтобы он мог сесть на него. Важно, что Христос выбрал не лошадь или верблюда, а осла. С одной стороны, это смирение, с другой — царственное движение. Поэтому Иисус вошел в город как царь, его приветствовали соответствующе», — объяснил Лоргус. Но есть и трагичная сторона события: Иисус знал, что едет на смерть, а те люди, которые клали ему под ноги цветы, будут потом кричать: распни, распни! «Поэтому, с одной стороны, это красивый и значимый праздник, самый крупный перед Пасхой. С понедельника появляется совсем другое настроение: начинается Страстная седмица», — добавил священник.

Фото: РИА «Новости»

Православные традиции и Вербохлест на Руси Освящение вербы в храме. Это принято делать накануне вечером или праздничным утром. После обряда вербу несут домой и ставят возле окон.

Молитва и чтение Евангелия. Вербное воскресенье проходит в Великий пост, когда православные сосредоточиваются на духовном и общении с Богом. В праздник следует обратить внимание на часть Священного Писания, где описывается вход Христа в Иерусалим.

День в кругу семьи. В Вербное воскресенье верующие стараются провести время дома с близкими. Можно организовать скромную трапезу — в этот день постящимся допускается съесть рыбу и выпить немного вина. Помимо православных традиций, существуют народные ритуалы, например умывание «вербной» водой или хлестание ветками дерева. Последнее, к слову, относится к другому славянскому празднику — Вербохлесту.

Фото: РИА «Новости»

Исследователь мифологии Дмитрий Пауков объяснил, что события и присущие им ритуалы слились в процессе адаптации христианских праздников к местным условиям. На самом деле, у них разные посылы. «Вход Христа в Иерусалим предшествовал его страданиям, распятию, физической смерти. Все эти события неотделимы от грядущего Воскресения. В каком-то смысле можно считать Вербную неделю предвестником жизни, но все-таки у славян обряды с вербой не имели контекста предстоящих трагических событий», — пояснил Пауков. Наоборот, праздник Вербохлест предшествовал рождению бога Ярило — Ярилиному дню. «Ориентировались на погоду или астрономические явления. По этой причине Вербохлест по всей Руси праздновали в разные даты», — добавил исследователь. Кроме того, славяне ориентировались на вербу: Вербохлест праздновали, когда деревья полностью распускались, но еще не дали листья.

Фото: Elena Mayorova/ / www.globallookpress.com

«У славян была традиция — хлестать друг друга как можно сильнее прутиками вербы по ногам, ягодицам, спинам. Считалось, что это действие приносит здоровье, укрепляет иммунитет. Сила удара и энергия ветки должны были перейти в тело человека», — отметил эксперт. Значение вербы Вербное воскресенье символизирует вход Христа в Иерусалим, где его встречали пальмовыми ветвями. «За неимением пальм на территории Евразии, куда постепенно приходило христианство, их заменяли вербами. Они цветут одними из первых, причем еще до появления листьев. Задолго до христианства вербу считали символом возрождения и новой жизни», — объяснил Пауков. По этой причине в России и других северных христианских странах Европы вместо пальмы принято освящать ветки именно этого растения.

Фото: Silas Stein/dpa / www.globallookpress.com

«Вербы — символ украшения и радости. Также она символизирует Воскресение, потому что ее почки — зародыши будущих зеленых ветвей. В южных странах освящают пальмовые ветки, причем финиковых пальм. Об этом говорится в Евангелии», — добавил Лоргус. Обычно освященные ветки хранят весь год — до следующего Вербного воскресенья. Затем их предают огню или воде, сопровождая молитвой. Перед походом в храм их можно купить. Если же поблизости есть нужное дерево, следует отнестись ответственно к вопросу добычи веток. Все почки должны распуститься, иметь декоративный вид. Затем вербу нужно аккуратно срезать секатором или острым ножом. Отламывать ветку нельзя, так как в размочаленных тканях дерева могут начать размножаться бактерии и споры, что увеличивает риск его гибели.

Фото: Komsomolskaya Pravda/ / www.globallookpress.com

Что нужно делать на Вербное воскресенье Как мы уже выяснили, в праздник полезно посетить храм и освятить вербу. Также нужно помолиться дома. Для этого существует тропарь — краткое изложение сути праздника в поэтической форме. «Он гласит: „Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!“» — объяснил Лоргус.

Интересно «Осанна» в переводе с еврейского означает «спасение». Таким возгласом иудеи выражали свой восторг в торжественных случаях, особенно при празднествах. «Осанна» в переводе с еврейского означает «спасение». Таким возгласом иудеи выражали свой восторг в торжественных случаях, особенно при празднествах.

Эти слова люди говорили, когда встречали Христа у ворот Иерусалима. Кроме сосредоточения человека на духовном, не следует забывать и о мирском. Например, будет полезно сделать доброе дело — помочь соседям, пожилым людям или накормить бездомное животное.

Фото: РИА «Новости»

Что под запретом ругаться и ссориться;

обижать другого;

заботиться о своей внешности — следует отказаться от маникюра, педикюра, похода в парикмахерскую;

выполнять уборку или тяжелую работу;

выбрасывать освященную вербу;

осуждать другого;

допускать интимную близость.