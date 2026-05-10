Веранда на крыше многоэтажки: хорошая идея или грубое нарушение закона

Москвичка соригинальничала, обустроив уютную летнюю веранду прямо на крыше пристройки с магазином. По словам местных жителей, террасе уже несколько лет, но фото и видео с ней разлетелись по соцсетям только сейчас. 360.ru выяснил, насколько законны такие креативные решения.

Райский уголок на крыше

Завирусившиеся в Сети кадры сняли из дома возле метро «Алексеевская». Жительница оборудовала маленький садик с растениями в кадках и кустами, столиком со стульями и красным зонтиком от солнца. Все это — прямо на крыше пристройки к многоквартирному дому, где расположился продуктовый магазин. Видео и фото собрали множество лайков и комментариев. Местные жители рассказали, что веранде несколько лет и она успела стать чем-то вроде достопримечательности. По их словам, все началось с отдельных кадок с растениями, сад постепенно разрастался, а позже появились столик с зонтом. На зиму москвичка все это убирает.

Большинство комментаторов одобрили такой оригинальный подход: «Эта дама однозначно имеет вкус к жизни!», «А что, лучше на голую грязную крышу смотреть?», «Не осуждаю, но завидую», «Дача за окном!», «М-м, только бассейна не хватает!». Пользователи отмечали творческий подход москвички, одобряли ее способ «спасения от шума дороги и выхлопов» и предполагали, что импровизированная веранда никому не помешает. Некоторые напомнили, что подобные конструкции нужно согласовывать с компетентными органами: «Такое свободомыслие не потерпят», «Не удивлюсь, если все это предпишут убрать», «Ну все, попала на штраф». Другие выражали неудовольствие: «Что-то с психикой у человека», «Хорошо бы ее цветы не провалились в магазин», «Это же запрещено».

Действительно ли москвичка нарушила закон?

Женщина, соорудившая место отдыха на крыше, допустила немало нарушений, рассказал 360.ru юрист, основатель консультационно-представительского центра «Верус» Денис Хмелевской. Он усмотрел в действиях креативной москвички признаки реконструкции (грозит штрафом в размере до пяти тысяч рублей), перепланировки (вероятнее всего, она расширила окно и соорудила проход, за что ей грозит штраф до двух с половиной тысяч рублей) и нарушения правил пользования общим имуществом многоквартирного дома.

Женщину также могут привлечь к гражданско-правовой ответственности и заставить возместить весь убыток, который способны повлечь ее действия. Это, в частности, убытки управляющей компании, которую могут оштрафовать на сумму от 40 тысяч до 50 тысяч рублей по статье 7.22 КоАП РФ («Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений») или ее судебные издержки на просуживание устранения нарушения. Собственники помещений могут взыскать с женщины деньги за протечку или трещины на потолке. Жилищная инспекция или градостроительные контрольно-надзорные органы, контролирующие реконструкцию, могут не только выписать штраф, но и обратиться с иском об устранении всего сделанного. «Вплоть до радикальных мер: если женщина добровольно не устранит все до первоначального состояния, квартиру могут отправить на торги», — подчеркнул юрист.

Можно ли оборудовать парк на крыше по всем правилам?

Оказывается, можно создать подобную веранду и не нарушая закон. Но есть нюансы.

В современных ЖК, если подобная территория изначально предусмотрена для выхода на нее и исполнена как балкон, разрешений даже не нужно. Эти территории имеют проектные решения, будут соответствовать строительным нормам и правилам и не будут угрожать несущим способностям всех конструкций. Все это изначально рассчитано и утверждено проектировщиками, согласовано в установленном градостроительным регламентом порядке. Денис Хмелевской Юрист, основатель консультационно-представительского центра «Верус»

Если же речь идет о такой крыше, которой воспользовалась москвичка, понадобится получить решение общего собрания собственников, провести инженерные изыскания, проектирование, утвердить реконструкцию и поручить ее специализированной организации. Самым сложным здесь будет получить 99% голосов собственников, считает Хмелевской.

Вдохновители из прошлого

Использовать любое пространство под зеленую зону — в большей степени европейская практика. Но и в России у предприимчивой жительницы столицы были предшественники, которые, возможно, ее и вдохновили.

Еще в 1993 году жительница Санкт-Петербурга, работница тепличного хозяйства, устроила на крыше девятиэтажки огород: сделала парники для выращиивания рассады, посадила фрукты и овощи. Ее на это сподвигла выступавшая на радио Шерон Теннисон из США, которая удивлялась, почему россияне не устраивают сады и огороды на крышах. Последовательнице американки пришлось доказывать право на такой проект в суде. Сомнения вызвала допустимость нагрузки на несущие конструкциии здания. Все закончилось хорошо, и сейчас женщина, ставшая председателем ЖСК, расширила теплицы и оранжерею на всю площадь крыши. Еще один креативщик, ландшафтный дизайнер, в начале 2010-х разбил на крыше своего дома сад с горными и почвокровными растениями — от лиственниц до сосен — и открыл территорию для всех жителей здания. Требуется только получить ключ у УК. Периодически на территории проводят небольшие городские мероприятия. Кстати, согласно исследованию представителей КБ «Стрелка», только в Центральном автономном округе Москвы можно дополнительно обустроить около 470 гектаров зеленых зон. Главное, чтобы все делалось по уму.