Вдов посылают в суд. Почему россиянкам не дают делать ЭКО от погибших на СВО мужей

В России начали поднимать тяжелую и неудобную тему о вдовах бойцов СВО, которым не дают забеременеть своих погибших мужей с помощью ЭКО. Женщины сталкиваются с бюрократией и множеством нечетких норм, поэтому свое право на беременность от любимого человека им приходится доказывать в суде.

Почему клиники не делают ЭКО Даже если оба супруга подписывали согласие на ЭКО, клиники все равно отправляют вдов на судебные разбирательства. В феврале 42-летней жительнице Уфы Альбине удалось получить разрешение на использование биоматериала погибшего на СВО мужа для ЭКО. По данным RT, вдова потеряла супруга Василия в сентябре 2024 года. Пара прожила вместе более 10 лет, но официально оформили отношения перед отъездом мужчины на передовую. «Решение Василия пойти на СВО было для меня шоком. До этого муж говорил, что хочет сменить работу, уволился, мы съездили в отпуск. А потом в один день он сказал, что уже прошел медкомиссию и подписал контракт», — поделилась Альбина. Супруги несколько лет пытались завести детей, а в 2021 году обратились в клинику для ЭКО. Когда Василий ушел на спецоперацию, в медучреждении оставался один замороженный эмбрион. В сентябре 2024 года мужчина погиб, и ЭКО стало единственным шансом для его жены на рождение ребенка от любимого человека.

Я лишилась не просто мужа — я потеряла своего лучшего друга, спутника жизни. Альбина Вдова

После этого вдова решилась на еще одну попытку сделать ЭКО, однако в клинике ее огорошили сообщением, что потребуется решение суда. Альбина решила идти до конца и начала судиться. Ей удалось выиграть дело — она доказала, что супруг сдавал биоматериал на криоконсервацию уже во время службы по контракту и согласился на его использование в случае гибели. Сейчас Альбина готовится к процедуре. Врачи пересадят эмбрион, когда женщина полностью восстановится физически. «Да, судебный процесс был тяжелый. Тогда меня все злило, но пока это тянулось, я поняла, насколько важен вот этот человечек, который меня сейчас ждет в клинике. Я готова перенести все суды, что угодно, лишь бы он появился на свет», — отметила она.

Фото: РИА «Новости»

Сколько ждать решения суда Похожая история произошла в ХМАО. Жительница Сургута Мария Соколова обратилась в суд, чтобы сделать ЭКО от погибшего на СВО гражданского мужа Вадима. Пара познакомилась в 2020 году благодаря онлайн-игре. Влюбленные долгое время переписывались, несколько раз провели вместе отпуск и решили съехаться.

Я поняла, что это единственный человек, который мне нужен в жизни. Мы были вместе, несмотря на расстояние, постоянно общались, ездили друг к другу. Пытались завести детей, но не получалось. А потом Вадима призвали на СВО. Мария Соколова Вдова

Девушка часто ездила навещать возлюбленного, приезжала в ДНР и в Луганск во время его отпусков. В 2024 году пара обратилась в клинику, чтобы врачи помогли им завести ребенка. Вадим сдал в Сургуте биоматериал и подписал все необходимые согласия.

Фото: РИА «Новости»

Марии провели ЭКО, но попытка оказалась неудачной. После этого девушка сменила врача и выполняла все указания, доведя анализы до идеала. Новую процедуру назначили на июнь, но в то же время пришло известие о гибели Вадима. «Я узнала на следующий день, третьего числа. Обычно Вадим писал мне вечером, но в тот раз сообщений не было. Уже тогда подумала, что что-то не так. А потом мне позвонили его родители — сказали, что Вадима больше нет», — вспоминает Мария. Жительница Сургута не отказалась от намерения родить ребенка и решила продолжить процедуру ЭКО. Когда она пришла на прием в обозначенное время, ей объяснили, что осуществить мечту она сможет только при согласии суда. Мария судится, чтобы получить шанс родить ребенка от мужа, который подписал все документы о согласии. Процесс идет до сих пор. «Конечно, я хочу этого ребенка. Вадим мечтал о ребенке, и я тоже этого очень хотела. Сейчас меня очень поддерживают родители Вадима, они сделали нотариальное согласие на использование биоматериала сына. Они очень хорошо ко мне относятся, считают своей дочкой. Видели, как я отношусь к их сыну», — подчеркнула она.

Фото: РИА «Новости»

В каких случаях суд отказывает в ЭКО Есть и случаи, когда попытки добиться процедуры ЭКО через суд заканчиваются неудачей. В апреле этого года жительнице Саратова отказали, так как покойный супруг не дал на это письменного согласия. Супружеская чета проходила процедуру в ноябре 2020 года. Женщина забеременела и выносила ребенка, а в клинике осталось еще три замороженных эмбриона. Когда муж погиб на спецоперации, вдова решила родить второго ребенка от него. В клинике ей отказали в подсадке эмбриона, так как необходима подпись покойного. Женщина обратилась в суд, но дело проиграла. Оказалось, что в случае смерти одного из партнеров право на распоряжение эмбрионами не переходит супругу в порядке наследования. «Кроме того, первая программа ЭКО, проведенная в медицинском учреждении истице и ее супругу, завершилась в 2020 году. С заявлением о повторном проведении процедуры ЭКО супружеская пара более не обращалась, при жизни мужчина последующих согласий на участие в программе ЭКО не изъявлял», — отметили в судебных документах.

Мнение юриста Адвокат Алина Лактионова рассказала RT, что причина проблем в историях с ЭКО от погибших на СВО мужчин кроется в недостаточном законодательном регулировании сферы вспомогательных репродуктивных технологий в России. По ее словам, особенно сложная ситуация складывается в вопросах, связанных с «посмертным использованием генетического материала».

Юрист объяснила, что у каждой поликлиники используются разные формулировки в договорах и письменных согласиях, а к единому стандарту в стране пока не пришли. Даже если у вдовы осталась нотариальная доверенность от партнера, документ теряет юридическую силу после смерти мужчины.

Фото: РИА «Новости»

«Дополнительная сложность заключается в особом правовом статусе эмбрионов — они не являются вещью в юридическом смысле и не могут быть переданы по наследству через завещание. Человек, который предполагает, что может в ближайшее время умереть, не может написать завещание, где указал бы свою волю относительно эмбрионов», — объяснила Лактионова. Чтобы не столкнуться с отказом суда, лучше всего оформлять разрешение на подсадку эмбрионов в определенном количестве и после смерти отца. Если подобного документа не будет, это намерение погибшего придется доказывать любыми другими способами.

Юридическая стратегия сводится к доказыванию намерения погибшего иметь детей через косвенные доказательства: личную переписку, свидетельские показания, факты обращения в репродуктивные клиники при жизни. Алина Лактионова Адвокат

Адвокат добавила, что в этой сфере все равно присутствует правовая неопределенность, решить которую можно через разработку специальных нормативных актов, регламентирующих все аспекты посмертного использования репродуктивного материала. Также специалист обратила внимание на возможные проблемы со статусом детей, которые появились на свет благодаря методу ЭКО уже после смерти отца. По ее словам, раньше им могли отказывать в предоставлении тех же льгот, которые полагаются другим, зачатым прижизненно. Позже этот пробел устранил Конституционный суд. Галактионова добавила, что благодаря решению суда рожденных от погибших участников СВО детей теперь могут признать детьми ветеранов со всеми полагающимися им льготами и выплатами.