Вдова судится за право родить от мужа, погибшего на СВО. При жизни он очень хотел детей

Ura.ru: вдова из Сургута судится за право на ЭКО от погибшего на СВО военного

В Екатеринбурге возник неоднозначный с правовой и этической норм случай: уроженке Сургута Марии не дают сделать ЭКО от погибшего на спецоперации гражданского мужа Вадима. Клиника отказалась проводить процедуру, но женщина решила стоять на своем и обратилась в суд.

ЭКО оказалось единственным шансом

По данным Ura.ru, пара жила в гражданском браке с 2020 года и безуспешно пыталась завести ребенка. Врачи поставили Марии диагноз «женское бесплодие трубного происхождения».

Несмотря на медицинское заключение, супруги не теряли надежду. В 2024 году они обратились к врачам и согласились на экстракорпоральное оплодотворение. Попытка оказалась неудачной, и пара продолжила проходить лечение в Екатеринбурге.

Осознавая риск военной службы, мужчина заморозил свой биоматериал в Клиническом институте репродуктивной медицины. Супруги заключили договор с клиникой на криоконсервацию и хранение спермы, оформив документы на три года вперед.

Вадим передал возлюбленной нотариально заверенную доверенность, разрешающую ей распоряжаться биоматериалом в случае его смерти или утраты дееспособности. Несмотря на все имеющиеся документы, в будущем все-таки возникли бюрократические препоны.