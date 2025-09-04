Вдова судится за право родить от мужа, погибшего на СВО. При жизни он очень хотел детей
Ura.ru: вдова из Сургута судится за право на ЭКО от погибшего на СВО военного
В Екатеринбурге возник неоднозначный с правовой и этической норм случай: уроженке Сургута Марии не дают сделать ЭКО от погибшего на спецоперации гражданского мужа Вадима. Клиника отказалась проводить процедуру, но женщина решила стоять на своем и обратилась в суд.
ЭКО оказалось единственным шансом
По данным Ura.ru, пара жила в гражданском браке с 2020 года и безуспешно пыталась завести ребенка. Врачи поставили Марии диагноз «женское бесплодие трубного происхождения».
Несмотря на медицинское заключение, супруги не теряли надежду. В 2024 году они обратились к врачам и согласились на экстракорпоральное оплодотворение. Попытка оказалась неудачной, и пара продолжила проходить лечение в Екатеринбурге.
Осознавая риск военной службы, мужчина заморозил свой биоматериал в Клиническом институте репродуктивной медицины. Супруги заключили договор с клиникой на криоконсервацию и хранение спермы, оформив документы на три года вперед.
Вадим передал возлюбленной нотариально заверенную доверенность, разрешающую ей распоряжаться биоматериалом в случае его смерти или утраты дееспособности. Несмотря на все имеющиеся документы, в будущем все-таки возникли бюрократические препоны.
Почему нужно решение суда
В июне 2025 года Вадим погиб в зоне СВО. Так как второй родитель умер, клиника отказалась проводить ЭКО, сославшись на строгий медицинский регламент и отсутствие в российском законодательстве четких норм.
Медучреждение согласилось провести процедуру только в том случае, если это разрешит сделать суд: с юридической точки зрения, для переноса эмбриона нужно действующее согласие обоих партнеров.
Юрист Юлия Липинская, представляющая интересы Марии, рассказала о необычном судебном разбирательстве. Она уточнила, что ЭКО является для Марии единственной возможностью сохранить память о близком человеке и продолжить его род.
При жизни Вадим неоднократно выражал желание стать отцом, не придавая значения полу будущего ребенка. Мария рассматривает рождение ребенка от Вадима как осуществление их общей мечты, несмотря на тяжелые обстоятельства, в которых она оказалась.
Юлия Липинская
Юрист
Несмотря на бюрократические проволочки, вдова по-прежнему оплачивает хранение биоматериала. Она уверена в своей правоте и надеется стать матерью, вопреки всем трудностям и невзгодам.