Сегодня 06:12 Вас затопили соседи? Пошаговая инструкция — что делать, куда звонить и как не потерять деньги Юрист Крохин: при потопе квартиры главное — получить акт от управляющей компании 0 0 0 Фото: Изображение создано при помощи нейросети / 360.ru Эксклюзив

Общество

Штрафы

Суд

Пенсионеры

Законы

Строительство

Отопление

Правила

Недвижимость

Деньги

Коммунальные аварии

Квартиры

Потоп от соседей сверху — одна из самых стрессовых коммунальных катастроф. В панике легко совершить ошибки: начать уборку до приезда аварийной службы, пропустить сроки или согласиться на ремонт руками соседей. Кто должен платить — сосед, управляющая компания или застройщик? Что делать, если соседи не открывают дверь, пока с потолка льется вода? Как зафиксировать ущерб, чтобы не остаться без компенсации? Разбираем все юридические нюансы.

Что делать, чтобы не потерять доказательства Когда с потолка начинает капать вода, важно действовать без паники и последовательно. От этого напрямую зависит, получится ли добиться компенсации. Прежде всего следует обесточить квартиру через электрощит. Вода — отличный проводник, и даже небольшое замыкание может привести к серьезным последствиям.

Фото: Изображение создано при помощи нейросети / 360.ru

Затем нужно подняться к соседям сверху и попросить перекрыть воду. Следующий шаг — звонок в аварийную диспетчерскую службу управляющей компании, номер телефона должен быть на квитанции об оплате коммунальных услуг. Пока едет аварийная бригада, следует зафиксировать все на фото и видео. В кадр должно попасть все: пятна на потолке, вздувшийся пол и подтеки на стенах. Главное — не начинать уборку до приезда представителей УК. Без составленного ими акта все собранные доказательства теряют юридическую силу. Соседи не открывают дверь А что все же делать, если дверь соседей сверху остается закрытой? В этой ситуации у многих появляется желание взломать дверь или потребовать от управляющей компании сделать это. Как рассказал в разговоре с 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы юрист Константин Крохин, такие действия могут обернуться против самого пострадавшего.

Если авария устранена и нет критической ситуации, то соседи могут не открывать. Если же есть критическая аварийная ситуация, то вместе с МЧС можно взломать дверь и в сопровождении сотрудника полиции войти для устранения аварийной ситуации. Управляющая компания имеет право добиваться доступа только через суд. Оперативно это невозможно сделать. Константин Крохин юрист

Закон допускает проникновение в чужое жилище только в состоянии крайней необходимости — когда есть реальная угроза жизни и здоровью людей. Без таких оснований любые попытки вскрыть дверь квалифицируются как самоуправство или даже уголовное преступление. Если уже после устранения аварии соседи не идут на контакт, УК может получить доступ в их квартиру только по решению суда. Однако отказ соседей открыть дверь не делает ситуацию безвыходной.

Если ответчик препятствует правосудию, то есть ведет себя недобросовестно, то суд принимает решение, исходя из имеющихся в деле доказательств. Если есть оценка и акт управляющей компании, что виноват тот-то, и он не пускает в свою квартиру и не дает возможность провести экспертизу, суд примет решение, что виноват именно он. Константин Крохин

Это ключевой юридический принцип: ответчик не может извлекать выгоду из своего недобросовестного поведения. Суд рассмотрит имеющиеся доказательства — акт УК, оценку ущерба, фото- и видеоматериалы — и вынесет решение в пользу пострадавшего.

Фото: РИА «Новости»

Главный документ Акт о заливе — это та самая бумага, без которой невозможно доказать факт происшествия и получить компенсацию. Собеседник 360.ru объяснил, что его обязана составить именно управляющая компания.

«Необходимо обратиться в управляющую организацию, чтобы она осмотрела вашу квартиру, поднялась наверх и по результатам составила акт. В акте должны быть указаны причины, если их удалось установить, и последствия. В том числе должна быть опись повреждений», — рассказал Крохин. По закону срок составления акта — 12 часов с момента обращения в аварийно-диспетчерскую службу. На практике важно добиться составления документа как можно быстрее. Главная ошибка пострадавших — подписать акт, не проверив перечень повреждений. Если в акте чего-то нет, впоследствии доказать, что это повреждение появилось именно во время аварии, становится почти невозможно.

Надо в первую очередь обратить внимание, чтобы все повреждения были указаны в акте. Если в акте чего-то нет, надо требовать его переделать, потому что это ключевой документ. И обычная управляющая компания делает фото- или видеофиксацию повреждений. Надо вместе с управляющей компанией проводить фотофиксацию, чтобы было все зафиксировано. Если что-то не указали, потом будут говорить, что этого не было. Константин Крохин

После получения акта пострадавший может вызвать независимого оценщика. Оценщик приезжает на основании акта, уведомляет вторую сторону и оценивает ущерб внутри квартиры. «Он уже уведомляет вторую сторону, чтобы она его тоже пустила внутрь. Та его может и не пустить. Но в любом случае он оценивает ущерб внутри пострадавшей квартиры и выставляет акт оценки за средства заявителя», — поясняет Крохин.

Фото: РИА «Новости»

Оценщик дополняет и расширяет перечень повреждений, зафиксированных в акте УК. Он может выявить вторичные повреждения, которые проявились не сразу, например пятна на потолке, выступившие через несколько дней. Для экспертизы не нужны чеки на поврежденную технику или мебель. Специалист оценивает ущерб по рыночным ценам на момент происшествия, ориентируясь на текущие цены в интернете. Кто виноват: сосед, УК или застройщик? Акт составлен, повреждения перечислены, но главный вопрос остается открытым: кто будет платить? Ответ на него определяет не только то, к кому предъявлять претензию, но и шансы на успех в суде.

Если источником аварии была труба общего имущества, — то есть отопление, водоснабжение по стояку до первой запорной арматуры, до первого крана, — то отвечает управляющая компания. Если проблема уже внутри квартиры, то отвечает владелец квартиры. Константин Крохин

Застройщик вступает в игру, если дом еще на гарантии и проблема кроется в строительных дефектах. В пределах гарантийного срока участник долевого строительства вправе предъявить требования, связанные с недостатками объекта. Однако на практике застройщика привлекают реже — обычно ответственность делят между соседом и УК.

Фото: РИА «Новости»

Если сосед утверждает, что виноват стояк, но не пускает для проверки, Крохин советует подавать иск сразу к обоим ответчикам. Суд сам разберется в ходе процесса.

«Это идеальный вариант для потерпевшего, потому что у управляющей компании деньги, как правило, всегда есть. И некоторые юристы, которые профильно занимаются именно такими случаями, советуют всегда привлекать к ответственности управляющую компанию, а не гражданина. Некоторые судьи так же относятся к этому вопросу, потому что управляющие компании, как правило, плохо работают, поэтому с удовольствием с них взыскивают ущерб», — добавил эксперт. Отношения между собственником жилья и управляющей компанией регулируются Законом о защите прав потребителей. Это дает пострадавшему дополнительные рычаги воздействия. Помимо стоимости ремонта, можно требовать компенсацию морального вреда и штраф в размере 50% от присужденной суммы за отказ удовлетворить требования добровольно. Судебная практика подтверждает это наблюдение. В делах, где причиной залива становится разгерметизация стояка, суды регулярно встают на сторону пострадавших граждан. Суд и приставы: сколько ждать и что в итоге Если досудебная претензия не привела к результату, остается только суд. Это самый длительный и формализованный этап, и к нему нужно быть готовым.

Общий срок исковой давности по заливам составляет три года. Этот срок можно восстановить только в исключительных случаях, например, при тяжелой болезни, и сделать это крайне сложно.

Фото: РИА «Новости»

После подачи иска суд назначает экспертизу и устанавливает причину залива, объем повреждений и стоимость восстановительного ремонта. «В рамках суда может быть назначена экспертиза. Если ответчик приходит, говорит: „Это не я, это надо мной, или сбоку“, и так далее, тогда каждая сторона вправе заявлять экспертизу и должна обеспечить расходы, либо суд по своему усмотрению назначает экспертизу и потом возлагает эти расходы на проигравшую сторону», — говорит Крохин. Так или иначе суд рассматривает дело и выносит решение на основании доступных свидетельств. Решение суда вступает в силу через месяц после вынесения, если не подана апелляционная жалоба. После вступления решения в силу пострадавший получает исполнительный лист и передает его судебным приставам.

Судебные приставы в течение полугода взыскивают средства. Они получают информацию о счетах, недвижимости, движимом имуществе ответчика, предлагают ему добровольно заплатить. Константин Крохин

Если должник не платит добровольно, приставы налагают штраф 7% от суммы задолженности и применяют ограничительные меры: арест счетов, движимого имущества, запрет на выезд за границу. При длительной неуплате и соразмерности долга стоимости жилья приставы вправе арестовать квартиру должника. Однако это возможно только если квартира не является для него единственным жильем.

Фото: РИА «Новости»

Если у виновника нет денег Особая ситуация возникает, когда должник оказывается пенсионером или малоимущим гражданином. Закон устанавливает для таких категорий защитные механизмы, ограничивающие размер взыскания.

«Есть нормы, которые защищают должников-пенсионеров. Например, нельзя взыскивать больше 50% дохода пенсионера или одиноко проживающего ветерана, инвалида. Поэтому независимо от суммы долга больше, чем половина пенсии, взыскать нельзя. А в некоторых случаях даже треть пенсии в зависимости от семейного положения и состояния здоровья», — поясняет эксперт. Это означает, что процесс взыскания с пенсионера растянется на долгие месяцы. Однако это не значит, что требовать компенсацию бессмысленно: у пенсионера может быть иное имущество, на которое приставы вправе обратить взыскание. Соседи предлагают ремонт вместо денег Допустим, соседи признали вину и готовы возместить ущерб, но вместо денег предлагают сделать ремонт своими силами. На первый взгляд, это удобно, ведь не нужно искать подрядчиков, контролировать каждый этап и тратить время. Однако такой вариант таит в себе серьезные риски. Качество работ останется на совести соседей, а материалы они могут выбрать, исходя из собственных соображений.

Фото: Изображение создано при помощи нейросети / 360.ru

Если через месяц начнет отваливаться плитка или пойдут трещины по штукатурке, доказать что-либо будет крайне сложно. Договоренность на словах делает ситуацию еще более зыбкой: соседи могут затянуть сроки или сделать работу небрежно. Если пострадавший все же решает согласиться, необходимо заключить письменное соглашение. В нем нужно прописать перечень работ, марки и модели материалов, сроки выполнения и ответственность за некачественный ремонт. Однако даже при наличии договора контролировать качество будет непросто. Без четких критериев в документе требовать переделки не получится. Потоп — это всегда стресс, но паника и поспешные решения только ухудшают положение. Главное оружие пострадавшего — документы: правильно составленный акт, оценка ущерба и письменные требования.