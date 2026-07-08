Иммунолог Викулов заявил, что несколько миллионов россиян ждут появления вакцины от аллергии на животных

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью ИА НСН рассказал о разработке первой в России вакцины для аллерген-специфической иммунотерапии, которая поможет людям с аллергией на животных.

По его словам, появления этого препарата ждут несколько миллионов россиян.

«Так называемая эпидермальная аллергия <…> достаточно распространена в России, поскольку это круглогодичные аллергены, с ними многие контактируют. От аллергического ринита <…> страдают от 10 до 15 миллионов россиян», — пояснил иммунолог.

Викулов уточнил, что реакцию вызывают конкретные белковые вещества, содержащиеся в эпителии, шерсти и слюне питомцев. При этом запах животного сам по себе не является аллергеном, а выступает лишь триггером-раздражителем.