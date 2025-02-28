28 февраля 2025 14:38 В Вологодской области начали отказывать в абортах. Как женщинам защищать свои права? 0 0 0 Общество

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Александр Морозов

Жительницы Вологодской области начали жаловаться на отказы в абортах в местных больницах. С подобным отношением столкнулись как минимум пять женщин. Все они связывают это с недавним заявлением губернатора региона Георгия Филимонова о планах полностью запретить прерывание беременности даже в частных клиниках.

Запрет абортов нельзя принимать кулуарно Об отказах в абортах вологжанкам рассказал депутат областного Заксобрания Александр Морозов. На своей странице во «ВКонтакте» он опубликовал обращение на имя прокурора региона Андрея Тимошичева и там же отметил, что получает многочисленные жалобы от женщин, которым не позволили сделать эту процедуру дома. «Вопрос борьбы с абортами очень серьезен. Я вполне согласен с губернатором Филимоновым в том, что полторы тысячи абортов в год — это недопустимо много, требуются дополнительные меры по уменьшению числа искусственных прерываний беременности. Но запретами проблему не решить», — выразил уверенность Морозов.

Фото: депутат Александр Морозов / «ВКонтакте»

Государство должно помогать будущим родителям, а не мешать женщинам получать законные медицинские услуги, продолжил депутат. Отдельно он указал на то, что особый негатив вызывает тот факт, что решения о препятствовании абортам принимают кулуарно, не советуясь с людьми.

В Вологодской области живут не дураки. Считаю, исполнительной власти нужно изменить отношение к принятию таких важных для всех решений. Александр Морозов

В прокуратуре Вологодской области заявили, что проверят сведения об отказах в абортах. Там же попросили сообщать о подобных случаях по телефону: 8 (8172) 78-04-79. Также можно прийти на прием лично или отправить заявление в надзорное ведомство. «При поступлении сведений о нарушениях законодательства в данной сфере будут организованы соответствующие проверки и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», — заверили в пресс-службе.

В беседе с «Ведомостями» Морозов уточнил, что только за последнюю неделю к нему обратились три жительницы разных районов Вологодской области, которым не дали сделать аборт в госклиниках. Из-за этого им пришлось ехать в соседние области и делать процедуру платно.

Фото: РИА «Новости»

В обращении к прокурору парламентарий также приводит пример поездки вологжанки в Ярославскую область. На все про все ей пришлось потратить 50 тысяч рублей. Хотя по действующему законодательству искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины в рамках обязательного медицинского страхования.

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Жалобы об отказах в абортах получал не только Морозов. Еще два обращения прислали депутату Госдумы от Вологодчины Алексею Канаеву. Одна из женщин столкнулась с этим в госклинике. После этого Канаев направил запрос министру здравоохранения области с целью выяснить, получали ли главврачи местных больниц какие-либо рекомендации по отказу в абортах, отказывали ли кому-то и на каких основаниях.

Филимонов на происходящее не реагирует Губернатор Георгий Филимонов сообщения о жалобах женщин и слухах, что врачи стали отказывать в абортах без медицинских показаний именно после его призывов, никак не комментировал. Вместо этого днем 28 февраля он поделился «одним из многочисленных постов и видео в поддержку инициатив по выходу из демографической ситуации на Русском Севере», речь как раз об ограничении торговли спиртным (его вводят с 1 марта), а также о дискуссии касательно отказа от абортов.

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«Благодарю единомышленников и соратников, которые решили не оставаться в стороне, а высказаться в поддержку человекосберегательной гуманистической работы. <…> Идем вперед, братья», — написал губернатор.

К числу соратников и братьев Филимонов отнес Михаила Маваши, Владислава Лобаева, Макса Дивнича, коллективы «Северного человека», «Русской общины», военкоров, общественников, деятелей культуры и искусства и участников СВО.