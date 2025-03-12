IT-эксперт Курочкин: мошенники научились использовать самозапрет на кредиты

Эксперт по информационной безопасности Алексей Курочкин рассказал RT о новой схеме мошенников, связанной с сервисом самозапрета на кредиты.

Он отметил, что злоумышленники быстро поняли, как использовать новую услугу в своих целях. Традиционно они пытаются убедить своих жертв предоставить доступ к «Госуслугам».

«Мошенники быстренько сообразили, что людям, особенно старшему поколению, которые не очень разбираются в технологиях, можно это (как установить самозапрет — прим. ред.) якобы подсказать. А на самом деле им нужно получить смс от „Госуслуг“», — пояснил специалист.

Курочкин уверен: чем больше людей освоят сервис самозапрета, тем сложнее будет обманщикам использовать их уязвимость.