Нужна дорога, а не мостик. В сочинском селе забили тревогу из-за опасного пути в школу

В сочинском селе Ахштырь хотят наладить автобусное сообщение для поездок в школу

Власти Сочи в селе Ахштырь устроили для школьников «Форт Боярд» — дети ежедневно подвергают себя риску, добираясь до автобусной остановки по аварийному подвесном мосту. Часть настила полностью прогнила, местным жителям пришлось самим латать дыры деревянными паллетами. Опаснее всего ходить в непогоду — во время дождя он скользкий, а зимой покрывается льдом. Под мостом протекает бурная река. В ситуации разбирался 360.ru.

Проблемы начались еще в 2013 году Местный житель по имени Сергей рассказал в беседе с 360.ru, что детям приходится добираться по мосту из-за прекращения автобусного сообщения. Проблема тянется с 2013 года, когда строительство новой Краснополянской дороги нарушило транспортное сообщение и водоснабжение в селе. «Было судебное решение 2013 года, которое обязало администрацию обеспечить транспортную доступность села и сделать центральное водоснабжение. <… > На сегодняшний день это решение никак не реализовано вообще», — отметил он. Село имеет две дороги: короткую и длинную. Первую жители построили сами, но она не стоит на балансе и небезопасна, поэтому возить детей по ней нельзя. А вторая (более длинная) не оформлена по документам, да еще и начала разрушаться из-за оползней. Поэтому автобусное сообщение, включая школьный рейс, прекратили. «Пропала почта, магазин… ну и все остальное. То есть официально, легально, ездить невозможно», — посетовал собеседник 360.ru.

Нет сроков — нет работы Чтобы попасть в школу, детям теперь необходимо пройти около двух километров по короткой дороге, пересечь реку по ветхому висячему мосту и только потом выйти к автобусной остановке на старой дороге. В 2025 году к проблеме подключилась прокуратура. Администрацию обязали обеспечить транспортную доступность села. Однако вопрос о водоснабжении в новом иске учтен не был. Местный житель Александр в беседе с 360.ru заявил, что проблемы продолжаются из-за бездействия властей. Два решения суда об обеспечении транспортной доступности — от 2013 и 2025 годов — почему-то продолжают оставаться на бумаге. Оба документа не содержат конкретных сроков исполнения, что, по мнению жителей, позволяет ответственным за транспортное сообщение их игнорировать. В итоге после множества жалоб пообещали вернуть старую схему с автобусом.

Проблема не в мостике, а в дорогах Людям приходится добираться на почту за 15 километров от села. «В селе проживают порядка 600 человек, порядка 100 домов. Был когда-то и фельдшерский медицинский пункт, его закрыли в 2017-м году. Было почтовое отделение, его чуть позже тоже закрыли. <… > Потому что дорог нет», — добавил Александр. Три дороги, ведущие к населенному пункту, не приняты на баланс администрации, они находятся в аварийном состоянии. Жители за свой счет пытаются подсыпать щебень и асфальтовую крошку, но все это помогает только на время. Чтобы кардинально решить проблему, нужен профессиональный ремонт. «Вся проблема здесь не в мостике, а в дорогах. <… > Дороги нам нужны. Были бы дороги — были бы автобусы и не надо никакого мостика. Автобус бы ходил, забирал детей и все было бы так, как должно быть у людей у нормальных», — обратил внимание Александр.

В ближайшее время появятся автобусы Из-за опасности дети часто отказываются идти в школу и пропускают занятия. Директор учебного заведения заявил, что понимает проблему, но решить ее самостоятельно не может, школа лишь готова предоставлять пропустившим занятия ученикам внеурочные консультации. Местная жительница Екатерина в беседе с 360.ru рассказала, что администрация пообещала наладить маршруты автобусов для жителей села: «Они уже нам дали автобусы. С завтрашнего дня будут автобусы у нас. <… > Буквально вчера позвонили, сказали, что вопрос решается. До понедельника решится».

Что говорят в администрации? В официальном комментарии Муниципального центра управления Сочи сообщили, что среднюю школу из села Ахштырь посещают шесть человек. «Организовать заезд школьного автобуса непосредственно в село на данный момент не представляется возможным ввиду несоответствия дороги требованиям к организации детских перевозок», — объяснили в пресс-службе. Учеников сажают на автобусы на остановке на новом Краснополянском шоссе. Сейчас рассматривают вопрос о продлении маршрута до Ахштыря. «К этой остановке от села ведет бетонированная пешеходная дорожка, по которой дети могут безопасно дойти к месту посадки в школьный транспорт», — заключили в администрации.