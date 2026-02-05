«Форт Боярд» по пути в школу. В Сочи забили тревогу из-за аварийного подвесного моста

Baza: в сочинском селе Ахштырь дети добираются до школы через аварийный мост

В сочинском селе Ахштырь детям приходится рисковать жизнью, чтобы добраться до школы. Ради занятий они переходят аварийный подвесной мост, своим жутким видом напоминающий препятствия из шоу Форт Боярд», сообщил телеграм-канал Baza .

Суд обязал местную администрацию обеспечить детям из села Ахштырь безопасную доставку до школы, но автобус в этом году так и не запустили.

По словам местных жителей, школьникам приходится добираться до автобусной остановки на территории форелевого хозяйства и уже оттуда ехать на уроки. Путь пролегает по ветхому мосту через горную реку Мзымту.

Часть досок на переправе сгнила, и образовавшиеся дыры закрыли деревянными паллетами. Особенно страшно переходить мост в холодное время года, когда он становится скользким из-за дождя или наледи.

В мэрии Сочи и управлении образования объяснили, что работают над проблемой. По словам чиновников, дорога, по которой раньше ездил автобус, не считается безопасной для детей и не состоит на учете администрации.

