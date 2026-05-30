День города с размахом: в Сочи приготовили гигантскую порцию мидий и установили национальный рекорд

В Сочи в День города установили национальный гастрономический рекорд: приготовили самую большую порцию мидий в соусе в России. Событие прошло на главной площади города и стало центральным кулинарным шоу праздника. Подробности — в материале 360.ru.

«Самая большая в России порция мидий, которую смогли в День города бесплатно продегустировать сочинцы и гости курорта, стала яркой частью праздничной программы и главным гастрономическим событием сезона на Черноморском побережье. Кулинарное достижение будет официально зафиксировано в Международной системе регистрации рекордов ИНТЕРРЕКОРД», — сообщила пресс-служба администрации Сочи.

Над созданием рекордного блюда работала команда из восьми профессиональных поваров от специализированной сети ресторанов морепродуктов. Руководил процессом шеф‑повар сети — обладатель звезды «Мишлен» Андрей Воронов.

Угощение гостей и другие активности

После фиксации рекорда блюдо разложили по порционным тарелкам — порции бесплатно раздавали гостям праздника в течение 40 минут. Каждая порция включала 350 граммов мидий с соусом и дольку лимона.

Всего на празднике обслужили более 780 гостей.

В числе других активностей — мастер‑классы от шеф‑поваров по приготовлению мидий, дегустация других блюд из черноморских морепродуктов, выставка рыболовного снаряжения и оборудования, конкурс на лучшее фото с рекордным блюдом с призами от ресторана.

Также в День города в Сочи В День города в Сочи приготовили гигантский хачапури «Нарта».

«Сегодня в 05:30 утра на Сочинском хлебокомбинате начали замешивать тесто. Ему дали отдохнуть, после чего продолжили замес и раскатку с помощью больших скалок. Использовали по 15 килограмм теста и сыра. Общий вес блюда — 30 килограмм, размер 1,7 метра в диаметре. Загрузкой в печь занимались семь человек, выпечка заняла около 30 минут», — отметили в администрации.

Огромный хачапури стал угощением для посетителей пляжа «Маяк».