День города с размахом: в Сочи приготовили гигантскую порцию мидий и установили национальный рекорд
В Сочи в День города установили национальный гастрономический рекорд: приготовили самую большую порцию мидий в соусе в России. Событие прошло на главной площади города и стало центральным кулинарным шоу праздника. Подробности — в материале 360.ru.
Ключевые детали события
Параметры блюда:
- исходный вес ингредиентов — 225 килограмм мидий и 150 килограмм соуса;
- общий вес готового блюда — 276 килограмм;
- блюдо подавалось в специальной емкости диаметром 2,5 метра.
Над созданием рекордного блюда работала команда из восьми профессиональных поваров от специализированной сети ресторанов морепродуктов. Руководил процессом шеф‑повар сети — обладатель звезды «Мишлен» Андрей Воронов.
«Самая большая в России порция мидий, которую смогли в День города бесплатно продегустировать сочинцы и гости курорта, стала яркой частью праздничной программы и главным гастрономическим событием сезона на Черноморском побережье. Кулинарное достижение будет официально зафиксировано в Международной системе регистрации рекордов ИНТЕРРЕКОРД», — сообщила пресс-служба администрации Сочи.
Ингредиенты и рецепт
- Мидии черноморские свежие — 225 килограмм;
- соус на основе белого вина, чеснока и прованских трав — 150 килограмм;
- дополнительные компоненты: сливочное масло (10 килограмм), свежий укроп (три килограмма), лимон (пять килограмм), специи.
Процесс приготовления
- Длительность — один час 30 минут;
- подготовка (20 минут):
- очистка и промывка мидий;
- подготовка и нарезка зелени;
- разогрев гигантской сковороды‑вок диаметром 2 метра.
Приготовление соуса
- Обжарка чеснока;
- добавление белого вина и выпаривание алкоголя;
- введение сливочного масла и специй;
- доведение до нужной консистенции.
Объединение компонентов и финальная готовка
- Закладывание мидий партиями;
- тщательное перемешивание гигантскими лопатками;
- тушение под крышкой до раскрытия всех раковин;
- финальная корректировка вкуса.
Оборудование:
- Специальная сковорода‑вок диаметром два метра;
- мобильная газовая плита промышленного типа;
- гигантские лопатки и шумовки;
- весы для взвешивания готового блюда;
- система вентиляции для отвода пара.
Достижение официально зарегистрировал представитель «Книги рекордов России». Подтверждающие документы:
- протокол взвешивания с подписями свидетелей;
- фото‑ и видеофиксация всего процесса приготовления;
- сертификат о регистрации рекорда.
Угощение гостей и другие активности
После фиксации рекорда блюдо разложили по порционным тарелкам — порции бесплатно раздавали гостям праздника в течение 40 минут. Каждая порция включала 350 граммов мидий с соусом и дольку лимона.
Всего на празднике обслужили более 780 гостей.
В числе других активностей — мастер‑классы от шеф‑поваров по приготовлению мидий, дегустация других блюд из черноморских морепродуктов, выставка рыболовного снаряжения и оборудования, конкурс на лучшее фото с рекордным блюдом с призами от ресторана.
Також в День города в Сочи приготовили гигантский хачапури «Нарта».
«Сегодня в 05:30 утра на Сочинском хлебокомбинате начали замешивать тесто. Ему дали отдохнуть, после чего продолжили замес и раскатку с помощью больших скалок. Использовали по 15 килограмм теста и сыра. Общий вес блюда — 30 килограмм, размер 1,7 метра в диаметре. Загрузкой в печь занимались семь человек, выпечка заняла около 30 минут», — отметили в администрации.
Огромный хачапури стал угощением для посетителей пляжа «Маяк».