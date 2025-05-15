В Саратовской области уволили учительницу из-за нацистской символики в спектакле
В Саратовской области чиновники уволили педагога после того, как на одной из юных актрис в школьной постановке о Великой Отечественной войне заметили повязку со свастикой. Об этом сообщило агентство Regnum.
Спектакль по повести «Сын полка» и реакция чиновников
Скандал произошел в поселке Тепличный Саратовской области после майских праздников. Учительница Вера Башкова поставила со школьниками спектакль по повести Валентина Катаева «Сын полка», приуроченный к 80-летию Победы. Постановка прошла успешно, но позже заместитель руководителя районного департамента по социальной сфере Лариса Сорокина увидела на фотографиях повязку со свастикой на рукаве девочки, игравшей немку. Чиновница потребовала объяснений, а затем уволила педагога, не вникая в контекст сцены.
Муж учительницы: обвинение в пропаганде нацизма — абсурд
Вера Башкова — педагог с 19-летним стажем. Ее муж Владимир — военный, воевавший в зоне СВО. Он назвал произошедшее нелепостью, учитывая, что спектакль поставлен по советской классике, удостоенной Сталинской премии.
Он также рассказал, что Сорокина перед увольнением грубо отчитала преподавателя и даже потребовала снять георгиевскую ленточку, заявив: «Понацепили тут».
Общественная поддержка и восстановление справедливости
После увольнения за учительницу вступились коллеги, жители поселка и пользователи соцсетей. Давление общественности и СМИ заставило чиновников пересмотреть решение. Башкова сообщила, что ее восстановят в должности, ей даже предложили руководить театральным кружком.
Ситуация разгорелась из-за того, что Сорокиной прислали фотоотчет со спектакля, и она, не разобравшись, вызвала меня и уволила. Сейчас мы уже пришли к миру.
Вера Башкова
учитель
Она подчеркнула, что в их семье чтут память предков, погибших в Великой Отечественной войне, а их старший сын сейчас служит в армии России.
Реакция властей
Департамент Гагаринского района и пресс-служба мэрии Саратова отказались комментировать ситуацию. Директор школы также не ответила на запросы журналистов.
Еще одно увольнение после школьного спектакля произошла недавно в Узбекистане. Учительницу начальных классов одной из школ Ташкента уволили из-за организации мероприятия в честь Дня Победы.