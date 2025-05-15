В Саратовской области уволили учительницу из-за нацистской символики в спектакле

В Саратовской области чиновники уволили педагога после того, как на одной из юных актрис в школьной постановке о Великой Отечественной войне заметили повязку со свастикой. Об этом сообщило агентство Regnum .

Спектакль по повести «Сын полка» и реакция чиновников

Скандал произошел в поселке Тепличный Саратовской области после майских праздников. Учительница Вера Башкова поставила со школьниками спектакль по повести Валентина Катаева «Сын полка», приуроченный к 80-летию Победы. Постановка прошла успешно, но позже заместитель руководителя районного департамента по социальной сфере Лариса Сорокина увидела на фотографиях повязку со свастикой на рукаве девочки, игравшей немку. Чиновница потребовала объяснений, а затем уволила педагога, не вникая в контекст сцены.

Муж учительницы: обвинение в пропаганде нацизма — абсурд

Вера Башкова — педагог с 19-летним стажем. Ее муж Владимир — военный, воевавший в зоне СВО. Он назвал произошедшее нелепостью, учитывая, что спектакль поставлен по советской классике, удостоенной Сталинской премии.

Он также рассказал, что Сорокина перед увольнением грубо отчитала преподавателя и даже потребовала снять георгиевскую ленточку, заявив: «Понацепили тут».

Общественная поддержка и восстановление справедливости

После увольнения за учительницу вступились коллеги, жители поселка и пользователи соцсетей. Давление общественности и СМИ заставило чиновников пересмотреть решение. Башкова сообщила, что ее восстановят в должности, ей даже предложили руководить театральным кружком.