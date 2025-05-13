В Ташкенте учительницу уволили из-за патриотического спектакля ко Дню Победы

В Узбекистане учительницу начальных классов одной из школ Ташкента уволили из-за организации мероприятия в честь Дня Победы. Женщина посвятила 37 лет педагогике, рассказал Telegram-канал Readovka .

Учитель организовала патриотическую постановку «День памяти и признательности» в преддверии празднования Дня Победы. Педагог попросила учеников четвертого класса посмотреть фильмы о вкладе Узбекистана в победу в Великой Отечественной войне.

На школьную постановку ученики надели военную форму, взятую напрокат. Один из мальчиков надел форму советского солдата, это стало причиной гнева директора. После мероприятия учителю в грубой форме предложили написать заявление «по собственному».

В тот же период времени директора учебного заведения уволили со скандалом, но позже она вернулась к работе. По информации Telegram-канала, преподавание в этой школе проходит на русском языке, который некоторые учителя знают недостаточно хорошо.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев присутствовал в Москве на Красной площади 9 Мая. Глава государства провел ряд двусторонних встреч со своими коллегами, которые приняли участие в торжественном мероприятии.